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Федотов: «Давайте пригласим польского судью на полиграф»

сегодня, 00:00
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче Лиги Наций между сборными России и Турции (2:3).

Все привыкли к VAR, а без него, оказывается, судить не умеют. Марчиняк отсудил бездарно, бездарным было его понимание единоборств при хорошей позиции. Особенно с назначением 11-метрового удара. Если в моменте с Семёновым поляка ещё как-то можно понять, смотрел он в спину и Андрей наваливался, а уже на повторе мы увидели, что турок применял руки. Но с 11-метровым ударом – беда. Не стал бы переводить это в плоскость политики, но судейство было ужасным. Давайте пригласим польского судью на полиграф и «казним» его как Еськова.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 01:06
Ну пригласим,и что от этого мастерства у сборной прибавится?
GrimlocK
GrimlocK
сегодня в 00:30
А давайте сперва Черчесова пригласим, пусть расскажет как состав подбирал?)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 00:13
Слишком много внимания уделяется судье. Турнир все равно товарищеский.

Я бы обратил внимания на грубейший привоз Оздоева и две грубейшие попытки привоза Гильерме, после одной из которых был назначен (левый) пенальти.

Непонятно просто по Оздоеву, как вообще можно так играть.

А по Гиле все, наоборот, понятно уже давно, кроме одного - спит с ним, что ли, усатый чабан?

В очередной раз его игру можно назвать два опасных момента (один из которых он создал сам с пенальти) - три гола. Первый гол в ближний угол опять чисто на совести вратаря.
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 00:08
я считаю что теперь должны быть отдельно судьи ВАР и профи(без помощи ВАР)....ну типа как машина автомат и механика. Поляк сегодня свиснул , а потом...мля вара то нет. ну ладно,и так сойдет. Вот поэтому такой результат... ну можно конечно еще политику прилипить...но это такое,сами виноваты..особено Магомед,вышел как за Зенит играть,шаляй валяй..по симаковски.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 00:01
Россия снимается с Лиги Нации!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:00
Результат уже не изменить
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