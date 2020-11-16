Федотов: «Давайте пригласим польского судью на полиграф»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче Лиги Наций между сборными России и Турции (2:3).
Все привыкли к VAR, а без него, оказывается, судить не умеют. Марчиняк отсудил бездарно, бездарным было его понимание единоборств при хорошей позиции. Особенно с назначением 11-метрового удара. Если в моменте с Семёновым поляка ещё как-то можно понять, смотрел он в спину и Андрей наваливался, а уже на повторе мы увидели, что турок применял руки. Но с 11-метровым ударом – беда. Не стал бы переводить это в плоскость политики, но судейство было ужасным. Давайте пригласим польского судью на полиграф и «казним» его как Еськова.
Я бы обратил внимания на грубейший привоз Оздоева и две грубейшие попытки привоза Гильерме, после одной из которых был назначен (левый) пенальти.
Непонятно просто по Оздоеву, как вообще можно так играть.
А по Гиле все, наоборот, понятно уже давно, кроме одного - спит с ним, что ли, усатый чабан?
В очередной раз его игру можно назвать два опасных момента (один из которых он создал сам с пенальти) - три гола. Первый гол в ближний угол опять чисто на совести вратаря.
Я бы обратил внимания на грубейший привоз Оздоева и две грубейшие попытки привоза Гильерме, после одной из которых был назначен (левый) пенальти.
Непонятно просто по Оздоеву, как вообще можно так играть.
А по Гиле все, наоборот, понятно уже давно, кроме одного - спит с ним, что ли, усатый чабан?
В очередной раз его игру можно назвать два опасных момента (один из которых он создал сам с пенальти) - три гола. Первый гол в ближний угол опять чисто на совести вратаря.