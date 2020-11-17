Арбитр Иванов назначен на матч «Спартак» — «Динамо» в 15-м туре РПЛ

РФС объявил имена судей, получивших назначения на матчи 15-го тура чемпионата России.
Матч «Спартака» и «Динамо» обслужит арбитр Сергей Иванов. ЦСКА и «Сочи» рассудит Евгений Кукуляк. На встрече «Ахмата» и «Зенита» отработает Сергей Карасев.
Недавно Иванов работал на матче Азербайджан – Черногория.
Матчи как матчи....
Одним и проиграть не стыдно..в гостях...
А другим и проиграть невозможно...дома...
Матчи как матчи....
Одним и проиграть не стыдно..в гостях...
А другим и проиграть невозможно...дома...
Вам то проще...как в прошлом году....везёте с собой Лапочкина..и..
В первом тайме пенальти в ворота Ахмата...во втором тайме удаление игрока Ахмата....
Вам то проще...как в прошлом году....везёте с собой Лапочкина..и..
В первом тайме пенальти в ворота Ахмата...во втором тайме удаление игрока Ахмата....
Иванов - то, что надо...
Иванов - то, что надо...
Значит снова будут скандалы...
Их с Вилковым на пару давно пора отлучить от судейства!
Значит снова будут скандалы...
Их с Вилковым на пару давно пора отлучить от судейства!