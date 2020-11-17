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Арбитр Иванов назначен на матч «Спартак» — «Динамо» в 15-м туре РПЛ

17 ноября 2020, 20:16

РФС объявил имена судей, получивших назначения на матчи 15-го тура чемпионата России.

Матч «Спартака» и «Динамо» обслужит арбитр Сергей Иванов. ЦСКА и «Сочи» рассудит Евгений Кукуляк. На встрече «Ахмата» и «Зенита» отработает Сергей Карасев.

Арбитр Иванов назначен на матч «Спартак» — «Динамо» в 15-м туре РПЛ

Недавно Иванов работал на матче Азербайджан – Черногория.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
18 ноября в 06:59
Радует, что этот тур пройдет без Вилкова и Безбородова) Успехов и победы ЦСКА и собратьям из Динамо!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
17 ноября в 23:59
А что Лацио,Спартак...??
Матчи как матчи....
Одним и проиграть не стыдно..в гостях...
А другим и проиграть невозможно...дома...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 ноября в 23:37
Эх, Джек у тебя все нытье, а скоро лацио, Спартак...))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
17 ноября в 23:23
Зенит и без твоих пожеланий ..в РПЛ у Ахмата в гостях последние 6 сезонов выиграть не может....

Вам то проще...как в прошлом году....везёте с собой Лапочкина..и..
В первом тайме пенальти в ворота Ахмата...во втором тайме удаление игрока Ахмата....
ABir
ABir
17 ноября в 23:01
Главное, чтоб это судейство не повлияло на результат матча
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Спартак Безбородьев (раскрыть)
17 ноября в 23:01
Он до конца года грустит
Спартак Безбородьев
Спартак Безбородьев
17 ноября в 22:52, ред.
Почему не Безбородов?
Bastinda
Bastinda
17 ноября в 22:50
Иванов друг фердуна, все это знают.
SHMEL
SHMEL
17 ноября в 22:44
Как же хочется, чтобы хотя бы один тур РПЛ прошел без судейского скандала.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
17 ноября в 22:34
Иванова тоже давнл пора под откос.
Footbolista
Footbolista
17 ноября в 22:29
25процентный клоун
25процентный клоун
17 ноября в 21:59
Тереку удачи
Аксинья
Аксинья ответ particular (раскрыть)
17 ноября в 21:42
Еще издревле на Руси соловьи были разбойниками))
particular
particular
17 ноября в 21:27, ред.
Решал назначили... Теперь осталось придать их коварству видимость арбитража...
nikoladolgov
nikoladolgov
17 ноября в 21:17
Надеюсь Федун чемоданчик занес заранее ?
ermak6848
ermak6848
17 ноября в 20:46
а кого ещё можно так удачно назначить на этот матч...!?
Иванов - то, что надо...
drug01
drug01
17 ноября в 20:44
Меньше ошибок интересной игры!
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 ноября в 20:35
Карась сейчас лучший арбитр в России - это трудно не признать.
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 20:33
    протон1
    протон1
    17 ноября в 20:32
    карась на зените ? ну его что спецом поставили туда?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 ноября в 20:31
    Опять с федуном не посоветовались.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    17 ноября в 20:30
    Не надо заранее соломку стелить. Главное Карась на месте.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    17 ноября в 20:29
    Извечный вопрос "А судьи кто?" стал особенно актуальным из-за поставленных на поток скандалов в РПЛ.
    makkie
    makkie
    17 ноября в 20:29
    Опять этот Иванов с 14коватым лицом.
    Значит снова будут скандалы...
    Их с Вилковым на пару давно пора отлучить от судейства!
    cska vperiod
    cska vperiod
    17 ноября в 20:25
    А кукуян на ВАРе вот, что важно.
    КЭТиК
    КЭТиК
    17 ноября в 20:19
    Не повезло Иванову.
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