Кокорин и Мозес – в «Спартаке», Вендел и Ловрен – в «Зените». Знаковые трансферы сезона-2020/21 в РПЛ

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вчера, 21:34

Трансферное окно закрылось, а «Соккер.ру» подводит итоги футбольной гонки вооружений.

Начнем с самых дорогих трансферов, ведь потратили около 125 млн евро — трансферное окно оказывается одним из самых дорогостоящих. Конечно, до пандемии был рекорд, но и новички 2020-го недешевые.

— рекорды поставил «Зенит», подписав Вендела и Ловрена. Футболисты «Спортинга» и «Ливерпуля» нужны Семаку, чтобы усилить состав перед Лигой чемпионов, а Деян пришел, чтобы компенсировать уход капитана Ивановича;

- на третьем месте оказался новичок ЦСКА Эджуке. Нигерийца неправильно сравнивать с Муса, они разные по стилю. Зато не самый стабильный, но техничный атакующий игрок уже играет в основе и отличается;

- а вот Гаич пока действует плохо, смена прически не помогла показать класс в дерби с «Динамо». Аргентинец адаптируется, но есть чувство, что трансфер может оказаться неудачным – явно не вошел в командную игру Ганчаренко. Впрочем, молодой, может собраться;

- Новикову не дали много денег на новичков после солидных трат прошлого сезона, но заплатили за известного хорвата Николу Моро. Пока новичок ищет себя, и тут важен приход Сандро Шварца – новый тренер может изменить роль хорвата и сделать более важным и продуктивным;

- Фукс никак не может заиграть постоянно, хотя ЦСКА уже перешел на схему с двумя центральными в ожидании защитника молодежной сборной Бразилии, а Марио Фернандес должен помочь земляку адаптироваться. Бруно – солидный новичок, в паре с Дивеевым могут порадовать Акинфеева;

- Зе Луиш стал традиционным для РПЛ возвращенным. Но не сыграла карта «блудного сына», а увидели трансфер в другой клуб за солидные 7 млн евро. Николич просил подписать Манджукича, но нападающий из Кабо-Верде согласился играть за меньшие деньги. А много тратить руководству «Локомотива» в РЖД не разрешили, хотя под ЛЧ взяли еще и Камано;

- Соболев в десятке самых дорогих новичков лета, поскольку был в аренде в «Спартаке», но заслужил полноценный контракт. А «Крылья Советов» сорвали джек-пот – для них 4.5 млн евро являются огромными деньгами. У самарского клуба бюджеты немаленькие, но надо уметь не только тратить казенные деньги, но и зарабатывать;

- новичок «Ростова» Альмквист замыкает десятку, за него заплатили чуть больше, чем «Краснодар» отдал за Ионова. Влияние лимита, 21-летний швед обошелся во столько же, как старший на десять лет россиянин. Фомин в «Динамо» перешел за 3.5 млн евро, за Чернова «быки» отдали 3 млн евро, интересный хавбек Ин-Бом из Южной Кореи обошелся «Рубину» в 2.5 млн евро, за Зайнутдинова ЦСКА выплатит 2 млн. Лето и осень порадовали интересными сделками.

— чтобы понимать рынок, важно отметить – почти 30 % трансферов пришлись на аренды. И дело не только в том, что новички РПЛ без денег, и одолжить игрока – единственный способ сформировать заявку. Были и любопытные сделки такого характера с участием ведущих клубов;

- Мозес – главный арендованный игрок осени, его рыночная стоимость равна 6 млн евро. Но если «Челси» начнет переговоры о продаже контракта нигерийца в «Спартак», то Грановская вытрясет из Федуна больше – это если Виктор заиграет в Москве ярко, а потом захочет остаться жить пару лет;

- Кверквелия не доехал в АПЛ , оказался в «Роторе». Маммана рассчитывал на игру в основе «Зенита» и приглашение из топ-5, но после травм набирает форму в «Сочи». Чистякова арендовали на его место – «Зенит» позже может выкупить контракт Дмитрия. А Рассказов проигрывает борьбу Мозесу – отправился в Тулу;

- «Арсенал» можно назвать чемпионом по арендам, ведь взяли Луку Джорджевича, что уже играл за «пушкарей», пригласили Ломовицкого, которому не понравилось в «Химках». У туляков десант из Москвы, причем игроки не старые и могут показать приличный футбол сразу;

- отмечаем перемену на фланге у «Динамо» — Варела пришел из «Копенгагена», а Морозов, понимая, что теперь будет еще сложнее попасть в основу, решил не терять время и оказался в «Уфе»;

- отмечаем новый вояж Мелкадзе – Георгий играет хорошо, но у «Спартака» на его позиции оттянутого форварда Ларссон, а чистых вингеров у Тедеско нет. Кроме представленных в таблице аренд, можно выделить также переходы Идову в «Химки», а Давиташвили и Гогуа – в «Ротор».

— если арендованных 30%, то свободных агентов в РПЛ почти 40%. Получается, лишь примерно каждый третий переход за деньги. К разговору о расширении лиги. У ограниченного числа клубов с мощными спонсорами или возможностью продать Алексея Миранчука остались деньги на трансферы. Остальные перебиваются арендами и свободными агентами;

- в этой категории самый богатый выбор давних знакомых. Грицаенко, Рыжиков, Страндберг, Подберезкин и Бурлак не вошли в десятку, но тоже сменили клубы, будучи свободными агентами. Неплохой список, можно усилить состав, поставив на проверенного, не всегда такого высококлассного, как Рыжиков, но зачастую опытного мастера;

- замыкает десятку заметных свободных агентов новичок «Локомотива» Райкович – взяли под гарантии Николича, но пока в центре обороны у москвичей играют другие, даже после травмы Чорлуки. А вот Глушаков выходит за «Химки» и зачем-то продолжает бить себя пяткой в грудь в заочном споре с фанатами «Спартака» о собственном величии;

- «Ростов» потерял немало людей, вынужден усиливаться на финише – взяли знакомого Полоза и незнакомого пока норвежца Алисами. Похоже, без рекомендаций Норманна, что планирует покинуть южан ближайшей зимой, судя по недавнему интервью, не обошлось. Хотя скауты у «Ростова» крутые – не раз радовали хитрыми сделками;

- «Сочи» продолжает ставить на свободных агентов – сразу видно, в каком клубе солидные зарплаты. Юсупов, Попов и Жоаозиньо присоединились к команде Федотова, но Ивелин сразу получил травму и выбыл надолго. Жаль, в тройке все могли получать время на поле в составе рядом с Нобоа;

- «Зенит» отпустил на все четыре стороны сразу несколько заметных футболистов с опытом игры за сборную России. Смольников выбрал знакомый ему «Краснодар» и не чужую Лигу чемпионов. Шатов – «Рубин» и Слуцкого. А одним из самых знакомых трансферов всего года стал переход бывшего форварда петербуржцев Кокорина в состав «Спартака».

Пока не все новички успели заиграть и даже дебютировать, но такой уж необычный год – месяцы испытаний, резких разворотов и, надеемся, счастливой развязки.