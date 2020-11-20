ГлавнаяНовости

Лодыгин: «В Турции у людей странный образ жизни»

вчера, 19:24

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, почему он ушел из турецкого «Газиантепа».

В Турции всё другое… Тренировки другие, журналисты, болельщики, которые постоянно кричат, что ты ничего не понимаешь в футболе. Я ведь еще и турецкого не знаю. Так что понять их было нереально. Плюс, в Турции у людей странный образ жизни. Если это центр города, то там более-менее все нормально. А за городом, в деревнях, людям очень тяжело живется. Они бедствуют. Если в России ты выезжал с базы и болельщики у тебя просили автограф или фотку, то в Турции дети просили деньги на еду.

Все новости
Лодыгин: «Топ-3 вратаря России на данный момент? Акинфеев, Шунин и я»
Сегодня, 01:47 Комментарии14
Пятницкий: «В „Динамо“ недавно сменился тренер. Фаворитом назову „Спартак“»
Сегодня, 01:30 Комментарии5
Умяров — о матче с «Динамо»: «Нужно побеждать!»
Сегодня, 00:23 Комментарии3
Боярский: «Как Дзюбе вернуть доверие? Да ему вообще ничего не нужно делать»
Вчера, 23:49 Комментарии16
Лесовой: «Одинаково настраиваюсь и на „Тамбов“, и на „Спартак“»
Вчера, 23:16 Комментарии5
Зобнин: «Каждое дерби для меня очень важно»
Вчера, 23:12 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 05:12
Турки как цыгане, работать не хотят, но бабки будут клянчить
trimetil
trimetil ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:28
Верил в завтра, которое не наступило? Получается, у тебя не было завтра.
Сп62
Сп62 ответ Killofwrath (раскрыть)
вчера в 22:22
В Советской России я жил гораздо лучше, а главное верил в завтра. Сегодня у меня завтра нет.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:34
Как почему? Зажал денег на еду.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 21:23
Много самостоятельно путешествовал по Турции, из Трабзона на машине до Стамбула, потом Измир, Анталия, Капподокия. И ещё куча городов за несколько путешествий. Удивительно гостеприимный народ, живут не хуже нас с вами. У Ладыгина наверно греческий отрезок жизни даёт о себе знать.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 20:54
Лодыгин думал там как в сказке. Попрошайки везде ест.Не обязательно ты должен знать турецкого.Турки прекрасно знают русского языка.Газиантепе очень много русскоязычный людей. Учись студент станешь Султаном.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:52
Недалеко от нас ушли
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 20:35
Ой уже, лощёная питерская морда. Дальше болота своего с Выборгом пробовал выезжать? В России нет беднейших деревень, заполненных одними маргиналами? Сказки уже не рассказывай.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:16, ред.
Из этой абракадабры так и не понял, почему Лодыгин ушёл из турецкого клуба. Из-за того, что в центре города всё нормально, а в деревнях люди бедствуют? А может быть, по той причине, по какой выперли из " Зенита " ? Решил посмотреть статистику выступлений Лодыгина за турок. В двух проведённых матчах пропустил шесть (!) мячей, а в своём последнем, с "Транзоспором", когда команда проиграла 1:4, необдуманно вышел вперёд, что позволило игроку " Спора" беспрепятственно забить один из четырёх мячей. Именно после этого матча тренер перестал доверять Лодыгину и ставить его на игры, из-за чего ему пришлось уйти из команды. Итак, моё предположение о профнепригодности Лодыгина оказалось верным. А то начал нам лапшу на уши вешать по поводу условий проживания в Турции. Кстати, пропущенный им мяч есть в интернете, откуда я и почерпнул всю информацию.
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 19:48
Во-во, где там наши вечные нытики, которые говорят, что в России хуже всего на свете живется?
Red blu
Red blu
вчера в 19:40
А кто обещал что будет легко?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:26
Так всякое бывает...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100