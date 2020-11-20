Лодыгин: «В Турции у людей странный образ жизни»

Бывший вратарь «Зенита» рассказал, почему он ушел из турецкого «Газиантепа».

В Турции всё другое… Тренировки другие, журналисты, болельщики, которые постоянно кричат, что ты ничего не понимаешь в футболе. Я ведь еще и турецкого не знаю. Так что понять их было нереально. Плюс, в Турции у людей странный образ жизни. Если это центр города, то там более-менее все нормально. А за городом, в деревнях, людям очень тяжело живется. Они бедствуют. Если в России ты выезжал с базы и болельщики у тебя просили автограф или фотку, то в Турции дети просили деньги на еду.