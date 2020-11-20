В. Березуцкий: «Из Дивеева вырастет хороший защитник»

Тренер ЦСКА прокомментировал травму защитника команды . В матче за сборную России он получил перелом носа и сотрясение мозга.

Игорь мог не почувствовать, что это серьезно. Все-таки в игре большой адреналин, особенно после столкновения и падения. Человек может неверно трактовать свое состояние и чувствовать боль не так, как после игры, когда накал внутренних страстей падает. Продолжать игру с переломом носа не так страшно, как кажется. С сотрясением же играть нельзя 100%. Координационные возможности сильно падают и возникают проблемы с игрой, передвижением и мыслями. После сотрясения, как минимум, 8-10 дней надо отдыхать.

Игорь молодец, что смог доиграть все это время. Он поступил как настоящий профессионал, понимающий, что не так много замен есть на скамейке. Матч сложился не так хорошо для сборной, но иногда важно быть с партнерами на футбольном поле и проявлять свои качества. После этого, наверное, можно сказать, что из Дивеева вырастет хороший защитник, который не будет бояться столкновений и, несмотря ни на что, будет играть даже с повреждениями, как это обычно бывает у футболистов.