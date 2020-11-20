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В. Березуцкий: «Из Дивеева вырастет хороший защитник»

вчера, 17:32
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал травму защитника команды Игоря Дивеева. В матче за сборную России он получил перелом носа и сотрясение мозга.

Игорь мог не почувствовать, что это серьезно. Все-таки в игре большой адреналин, особенно после столкновения и падения. Человек может неверно трактовать свое состояние и чувствовать боль не так, как после игры, когда накал внутренних страстей падает. Продолжать игру с переломом носа не так страшно, как кажется. С сотрясением же играть нельзя 100%. Координационные возможности сильно падают и возникают проблемы с игрой, передвижением и мыслями. После сотрясения, как минимум, 8-10 дней надо отдыхать.

Игорь молодец, что смог доиграть все это время. Он поступил как настоящий профессионал, понимающий, что не так много замен есть на скамейке. Матч сложился не так хорошо для сборной, но иногда важно быть с партнерами на футбольном поле и проявлять свои качества. После этого, наверное, можно сказать, что из Дивеева вырастет хороший защитник, который не будет бояться столкновений и, несмотря ни на что, будет играть даже с повреждениями, как это обычно бывает у футболистов.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:09
Считаю, что Дивеев самый перспективный российский защитник.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:07
Если не нахваливать парня то всё может быть.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:21
Василий знает толк в защитниках
Сам был одним из лучших.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:00
вася знает)))значит так и будет))
Red blu
Red blu
вчера в 19:44, ред.
Как сообщил агент Дивеева у него небольшое сотрясение мозга, некритично, нужно будет только провести операцию по исправлению носовой перегородки, но это как сказал агент все равно что сходить к зубному врачу. И может играть в маске. Причем ещё уточнил что есть шанс что Игорь сможет выйти на поле уже с Сочи.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:15
Хотелось бы чтобы в РПЛ вырос защитник топ уровня! А вдруг Игорь таким будет!Удачи и терпения!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:16
Если Василий дал такую оценку игре Игоря, значит так и будет. Здоровья Игорю и скорейшего восстановления.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:59
В ЦСКА парень уже стал основным. Будем надеяться , что и в сборной закрепится.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 17:34
Будем надеяться. Удачи
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