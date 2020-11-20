Варламов: «Дивеев большой молодец, что продолжил игру с переломом носа»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Варламов высоко отозвался о стойкости защитника «армейцев» , который остался на поле, несмотря на серьезные травмы, полученные в матче Лиги Наций с командой Сербии (0:5).

Игорь большой молодец, что захотел продолжить игру с переломом носа. Это лишний раз говорит о том, что Дивеев — характерный человек, настоящий мужик, профессионал! Он понимал, что в обороне у нас не так много футболистов, которые могли бы сменить его, и что на него надеялись. Не назову это громким словом подвиг, потому что это обычная ситуация в профессиональном спорте. Только, к сожалению, у нас мало футболистов, которые с такими травмами могут дальше играть.

В том, что Дивеев 42 минуты играл с переломом носа, не нужно винить медицинский штаб. Они провели диагностику, увидели, что у него адекватные глаза, свежая голова и оценили риски. Нужно понимать, что любая травма, которая не влияет на подвижность и координацию, уходит на второй план. В таких случаях решение принимает главный врач сборной: если он не видит серьезных повреждений и считает, что это не повлияет на состояние в дальнейшем, то можно продолжать.

Правда, после повреждения у Дивеева появились индивидуально-тактические и технические ошибки, ведь травмы всегда влияют на качество игры. Перелом носа ухудшил его концентрацию, но я не думаю, что он совершал ошибки только из-за этого. Здесь еще есть момент нервозности и эйфории, ведь он проводил свой первый официальный матч в составе главной национальной команды.