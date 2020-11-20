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Варламов: «Дивеев большой молодец, что продолжил игру с переломом носа»

вчера, 16:25

Бывший футболист ЦСКА Евгений Варламов высоко отозвался о стойкости защитника «армейцев» Игоря Дивеева, который остался на поле, несмотря на серьезные травмы, полученные в матче Лиги Наций с командой Сербии (0:5).

Игорь большой молодец, что захотел продолжить игру с переломом носа. Это лишний раз говорит о том, что Дивеев — характерный человек, настоящий мужик, профессионал! Он понимал, что в обороне у нас не так много футболистов, которые могли бы сменить его, и что на него надеялись. Не назову это громким словом подвиг, потому что это обычная ситуация в профессиональном спорте. Только, к сожалению, у нас мало футболистов, которые с такими травмами могут дальше играть.

В том, что Дивеев 42 минуты играл с переломом носа, не нужно винить медицинский штаб. Они провели диагностику, увидели, что у него адекватные глаза, свежая голова и оценили риски. Нужно понимать, что любая травма, которая не влияет на подвижность и координацию, уходит на второй план. В таких случаях решение принимает главный врач сборной: если он не видит серьезных повреждений и считает, что это не повлияет на состояние в дальнейшем, то можно продолжать.

Правда, после повреждения у Дивеева появились индивидуально-тактические и технические ошибки, ведь травмы всегда влияют на качество игры. Перелом носа ухудшил его концентрацию, но я не думаю, что он совершал ошибки только из-за этого. Здесь еще есть момент нервозности и эйфории, ведь он проводил свой первый официальный матч в составе главной национальной команды.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:40
А вот с этим на 100% согласен
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:28
Каких только чудес не бывает в нашем футболе и чего только не услышишь от бывших футболистов. Варламов даже не понимает, что говорит чушь, если не сказать больше, и подписывает своими словами смертный приговор медицинскому штабу сборной, который разрешил продолжать матч игроку со сломанным (!) носом. Древнегреческий " отец медицины " Гиппократ за голову бы схватился, если бы узнал об этом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:24
Для того, чтобы оценить его состояния достаточно знаний и опыта в объеме 4 курса медакадемии, не более. При таких травмах есть 3-4 простеньких теста, которые бы он точно не прошел. Я не врач, но сам немного играл и сразу увидел, по его глазам и движению шеи, что он играть не должен. Но у нас весь тренерский штаб на уровне Черчесова, Стауче и Ромащенко. Я уже по внешнему виду и выражению лица научился определять профуровень человека в этой сфере.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
вчера в 19:02
это плохо и отвратительно губить парня
cska1948
cska1948
вчера в 18:34
Как бы это "геройство" не аукнулось в дальнейшем. Понятно желание молодого игрока проявить себя в сборной, но врачи ОБЯЗАНЫ были потребовать замену Игоря.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 17:53
Ужасно сыграли все . И поменять его надо было хотя бы для того , чтобы было понятно.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 17:53
Был бы молодцом, если б вообще не выходил позориться в таком матче.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:40, ред.
для него футбол далеко не просто игра,а средство к существованию.Почему-то в американском футболе с гораздо более серьезными травмами играют и ничего.Футболисты просто превратились в нежных девочек,чуть контакт,так орут на весь стадион и исполняют неземные муки.П судья как сопернику жёлтую показал,он вскочил и побежал как ни в чем не бывало.Другое дело,что сыграл он ужасно,но не понятно из-за травмы или нет
Cat01
Cat01
вчера в 17:29
Это очень опасно для здоровья
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 17:17
Не было-бы этого столкновения, может быть проиграли не 0 - 5 , а 0 - 3. Всё равно - хрен редьки, не слаще.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:58
Глупость несусветная. Это не война, а просто игра. И геройство тут не надобно, тем более , что ошибки привели к плачевному результату. Почему у других, если игрок почувствовал даже легкий дискомфорт, игрока сразу меняют. А если бы еще разок -
другой локотком по сломанному носу получил ??? Кто был бы виноват??? А виноватым сделали бы самого Дивеева, мол сам согласился.
Здоровье превыше всего и это врачи сборной , и тренерский штаб должны понимать, а не делать из игроков Алесандров Матросовых.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Али Самаркандский (раскрыть)
вчера в 16:44
За игры в сборной они ничего не получают. Заработок футболиста это коуб
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:38
смог-молодец.не смог бы -тоже поняли бы))))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:29
За такие деньги,футболисты обязаны играть и с переломанными ногами. Это их работа.
Брулин
Брулин
вчера в 16:26, ред.
В медштабе тоже друзья из северной Осетии.
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