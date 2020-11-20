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Кирьяков: «Мы видим, какие ошибки допускают судьи в Грозном»

вчера, 13:40
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит16:30 Не начался

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит».

Статистика по наименьшему количеству фолов и жёлтых карточек говорит о том, что «Зенит» больше находится с мячом, контролирует ход игры и любит это делать. Гораздо тяжелее арбитрам, когда встречаются две команды, которые по статистике на двоих имеют больше фолов и единоборств, чем все остальные. Поэтому, если логически рассуждать, в Грозном будет больше футбола, а не борьбы, и это должно облегчить работу бригады Сергея Карасёва.

С другой стороны, арбитрам, как обычно, стоит быть начеку. Тем более мы видим, какие ошибки допускают в Грозном. В том числе решающие, которые определяют результат матча. Все мы помним, что назначается много штрафных, пенальти. И здесь в большей степени будут смотреть на хозяев, потому что много спорных решений именно на «Ахмат Арене». В том числе через эту призму многие и будут смотреть этот матч.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:46
На ВАР надо посадить Кадырова и тогда в победителе игры сомневаться уже никто не будет.
альсато
альсато
вчера в 16:52
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины
    вчера в 15:55
    Странно. Честней бы было - В Грозном свои понятия, и ни Москва, ни Питер, им не указ. Просто всё как 5 копеек - боимся.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 15:17
    Был Карась карасём а после Грозного станет козлом.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 14:31
    Надеюсь, судейство будет по игре!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith ответ VAN ARM (раскрыть)
    вчера в 14:30
    Зачем? Игра должна быть честной!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 14:27
    Наивный гр. Кирьяков. Наименьшее количество фолов и желтых карточек Зениту другим фактором обусловлено. и этот фактор имеет и имя и фамилию и название, которые известны всем. А владение мячом здесь ни причем. Важнее владение другим.
    Заполярный
    Заполярный
    вчера в 14:27
    Удачи Ахмату!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 13:59
    Расположение к хозяевам поля в Грозном уравновесится влиянием газпромовской корпорации. Надеюсь чаши весов зависнут на одном уровне и Карасев будет судить по справедливости.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 13:58
    тут кадыров должен лично вмешаться))))))))))))
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 13:45
    Ахмату тяжело придётся!
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 13:44
    Готовят почву под проигрыш Зенитв?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:40
    Все видят и мы и они
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