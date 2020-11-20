Кирьяков: «Мы видим, какие ошибки допускают судьи в Грозном»

Бывший нападающий сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит».

Статистика по наименьшему количеству фолов и жёлтых карточек говорит о том, что «Зенит» больше находится с мячом, контролирует ход игры и любит это делать. Гораздо тяжелее арбитрам, когда встречаются две команды, которые по статистике на двоих имеют больше фолов и единоборств, чем все остальные. Поэтому, если логически рассуждать, в Грозном будет больше футбола, а не борьбы, и это должно облегчить работу бригады Сергея Карасёва.

С другой стороны, арбитрам, как обычно, стоит быть начеку. Тем более мы видим, какие ошибки допускают в Грозном. В том числе решающие, которые определяют результат матча. Все мы помним, что назначается много штрафных, пенальти. И здесь в большей степени будут смотреть на хозяев, потому что много спорных решений именно на «Ахмат Арене». В том числе через эту призму многие и будут смотреть этот матч.