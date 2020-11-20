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Мостовой — о Тедеско: «Оценку тренеру всегда дают по окончании сезона»

вчера, 18:01

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что наставник «Спартака» Доменико Тедеско попал в список самых перспективных тренеров мира по версии AS.

Необъективно как-то, не стоит заострять внимание на таких рейтингах. Опубликовали и опубликовали, всё это условно. Я тоже могу завтра выложить своё мнение, оно будет весомее. Я эти издания читаю, читал, когда играл – повторюсь, не стоит заострять внимание.

Оценку тренеру всегда дают по окончании сезона, а делать их в процессе и без титулов — ну не знаю. Таких молодых тренеров немного, поэтому особо некого выделять.

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Сп62
Сп62 ответ trimetil (раскрыть)
вчера в 22:36
И не такой уж он и молодой.
trimetil
trimetil ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:19
Что то не видно у Слуцкого топ результатов.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:26
верные слова. по итогом и посмотрим))
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:19
Какая может быть оценка? Спартак не играет в еврокубках!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:47
Наверное так и есть!
112910415
112910415
вчера в 19:45
у всякого своё мнение
но Мостовой-то всегда против Тедеско !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:20
Из работающих в РПЛ по результатам самый топ это Слуцкий.
STVA 1
STVA 1 ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 19:13
Странно было с Газпромом не выиграть!Пущай попробует где нибудь еще!Для меня он не топ!Но это моё мнение! Для других он может наравне с Пепом!
yrasikos22
yrasikos22 ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 18:49
Ну так можно и про многие клубы сказать,если тот же Тедеско что нибуть выйграет это тоже будет левым титулом....
Cat01
Cat01
вчера в 18:40
Подождём до весны и результат будет какой?
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 18:39
Мостовой никогда ничего хорошего про Тедеско не скажет. Вообще нет смысла спрашивать этого недоэксперта.
Footbolista
Footbolista ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 18:37
Все проще...титулы левые...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:36
Иностранная газетенка его уже в супертренеры записала.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:21
Цыплят считают по осени, а тренеров по весне.
yrasikos22
yrasikos22 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:10, ред.
Семак из молодых тренеров больше всех выйграл титулов,странно что его не отметили,видимо это издание просто левое.
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:08
А кто у нас топ!?Палыч не в счёт!ГАнчаренка?Семак?Ну может Бердыев!
shlomo
shlomo
вчера в 18:03
Ну это наверное случилась какая то ошибка...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:01
Тренер ваще не топ
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