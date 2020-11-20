Мостовой — о Тедеско: «Оценку тренеру всегда дают по окончании сезона»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что наставник «Спартака» попал в список самых перспективных тренеров мира по версии AS.

Необъективно как-то, не стоит заострять внимание на таких рейтингах. Опубликовали и опубликовали, всё это условно. Я тоже могу завтра выложить своё мнение, оно будет весомее. Я эти издания читаю, читал, когда играл – повторюсь, не стоит заострять внимание.

Оценку тренеру всегда дают по окончании сезона, а делать их в процессе и без титулов — ну не знаю. Таких молодых тренеров немного, поэтому особо некого выделять.