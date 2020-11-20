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Лесовой: «Одинаково настраиваюсь и на „Тамбов“, и на „Спартак“»

вчера, 23:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо19:00 Не начался

Хавбек «Динамо» Даниил Лесовой готовится к матчу 15-го тура РПЛ против «Спартака».

Есть ли неприязнь к «Спартаку»? Я из Питера, но мне кажется, здесь есть элемент создания дополнительного ажиотажа для болельщиков и журналистов. Я могу сказать за себя: настраиваюсь на каждую игру одинаково. Конечно, будет чувствоваться накал и антураж, но моё отношение к игре от этого не изменится. Одинаково настраиваюсь и на «Тамбов», и на «Спартак». Как должен закончиться матч со «Спартаком», чтобы я сказал: «Я доволен!»? Мы победим, а я забью в этой игре!

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
Поставлю на Динамо!
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:48, ред.
Ты из Питера...играешь в Москве за Динамо...при чем тут Спартак к тому что ты из Питера?)...не отпустило еще видимо...
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:38
Бог даст и выиграете.
beefs
beefs
вчера в 23:18
размечтался, а там чем черт не шутит...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:18
Так и надо настоящему мастеру
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