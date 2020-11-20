Лесовой: «Одинаково настраиваюсь и на „Тамбов“, и на „Спартак“»

Хавбек «Динамо» готовится к матчу 15-го тура РПЛ против «Спартака».

Есть ли неприязнь к «Спартаку»? Я из Питера, но мне кажется, здесь есть элемент создания дополнительного ажиотажа для болельщиков и журналистов. Я могу сказать за себя: настраиваюсь на каждую игру одинаково. Конечно, будет чувствоваться накал и антураж, но моё отношение к игре от этого не изменится. Одинаково настраиваюсь и на «Тамбов», и на «Спартак». Как должен закончиться матч со «Спартаком», чтобы я сказал: «Я доволен!»? Мы победим, а я забью в этой игре!