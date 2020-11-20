Кечинов: «„Спартак“ победит „Динамо“ со счётом 2:1»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о предстоящем матче «красно-белых» против «Динамо» в рамках РПЛ .

Афиша «Спартак» — «Динамо» всегда очень привлекала внимание болельщиков, но, согласен, это важное событие добавляет еще больше интереса к предстоящей игре. Ведь Бесков — великий тренер, который прекрасно работал и в «Спартаке», и в «Динамо». И играл замечательно за динамовцев.

Если победит «Динамо», то оно уже будет впереди, и в дальнейшем это придаст команде эмоциональных сил. «Спартак» же в случае своей победы приблизится к ЦСКА . Так что, уверен, нас ждет очень интересная игра.

Такие матчи чаще всего проходят очень зрелищно. Надеюсь, что увидим забитые мячи, и скучать у телевизора не будем. Не думаю, что здесь будет какой-то крупный счет. Мне кажется, «Спартак» выиграет 2:1.