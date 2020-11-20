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Кечинов: «„Спартак“ победит „Динамо“ со счётом 2:1»

вчера, 21:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо19:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о предстоящем матче «красно-белых» против «Динамо» в рамках РПЛ.

Афиша «Спартак» — «Динамо» всегда очень привлекала внимание болельщиков, но, согласен, это важное событие добавляет еще больше интереса к предстоящей игре. Ведь Бесков — великий тренер, который прекрасно работал и в «Спартаке», и в «Динамо». И играл замечательно за динамовцев.

Если победит «Динамо», то оно уже будет впереди, и в дальнейшем это придаст команде эмоциональных сил. «Спартак» же в случае своей победы приблизится к ЦСКА. Так что, уверен, нас ждет очень интересная игра.

Такие матчи чаще всего проходят очень зрелищно. Надеюсь, что увидим забитые мячи, и скучать у телевизора не будем. Не думаю, что здесь будет какой-то крупный счет. Мне кажется, «Спартак» выиграет 2:1.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:13
Нет, спартак отскочит на последних секундах, как обычно судья поможет, поэтому 1:1.
Mangur
Mangur
сегодня в 05:11
Хороший прогноз.Добрый
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 01:07, ред.
Вам известны такие слова как,прогноз,предположение???!!!
Понятно,что нет,словарь в помощь....
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:45
Кечинов, не говори гоп, пока не перепрыгнул!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:07
Не надо принимать эти слова всерьёз. Бывшие футболисты всегда желаемое выдают за прогноз. Естественно Валера за Спартак, а спроси кобелева, например, он однозначно скажет динамо. Я как нейтральный, скажу, что не знаю, тк победить может любой. Это игра
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:02
Хорошая, боевая игра за очки в турнирной таблице..
протон1
протон1
вчера в 22:25
я то на тотализаторе поставил . на спам. 1-0 . учитывал что шварц тоже хорош в деле. но все же опыт возьмет
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:15
игра покажет точнее))
drug01
drug01
вчера в 22:12
Счёт верный но в какую сторону......
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:55
Пальцем в небо, удачи Спартак
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 21:43
ага...и дубль Кокорина, да Валера? )
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 21:37
Нашли кого спросить, он то в курсе у кого судейская поддержка в этом матче
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:30
Это Валера так желает)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:26
Как то слабо в это верится...
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