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Зобнин: «Каждое дерби для меня очень важно»

вчера, 23:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо19:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассуждает о предстоящем матче 15-го тура РПЛ с «Динамо».

Особый ли настрой на матч с «Динамо»? Именно на «Динамо» – нет, но есть настрой на дерби. Нет такого, что на «Динамо» я выхожу как-то по-особенному, каждое дерби для меня очень важно. Да и времени прошло уже много с тех пор, как я играл за «Динамо».

Лидеры «Спартака» настраивают новичков по-особенному? В основном это делает тренер. Он даёт понять перед такими матчами, как с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» или «Локомотивом», насколько это важные игры. Они ведь наши конкуренты, на них необходимо особенно настраиваться. И заряда от Тедеско нам хватает, плюс все русские ребята понимают всё без слов, а иностранцы у нас давно – тоже понимают, что это за игры.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 01:52
Сейчас что не матч то дерби...
Kolymchanin
Kolymchanin
сегодня в 00:28
У иудушки Зобнина не должно быть какого-то особенного настроя на Динамо, ведь это он сам бросил команду в трудную минуту
Брулин
Брулин
сегодня в 00:20
Роман Зобнин: «Тедеско приехал в новую страну, начал учить ее язык – значит, уважает Россию»
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:39
Хорошей игры обеим командам!
drug01
drug01
вчера в 23:14
Желаем удачи и здоровья
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