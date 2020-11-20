Зобнин: «Каждое дерби для меня очень важно»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассуждает о предстоящем матче 15-го тура РПЛ с «Динамо».
Особый ли настрой на матч с «Динамо»? Именно на «Динамо» – нет, но есть настрой на дерби. Нет такого, что на «Динамо» я выхожу как-то по-особенному, каждое дерби для меня очень важно. Да и времени прошло уже много с тех пор, как я играл за «Динамо».
Лидеры «Спартака» настраивают новичков по-особенному? В основном это делает тренер. Он даёт понять перед такими матчами, как с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» или «Локомотивом», насколько это важные игры. Они ведь наши конкуренты, на них необходимо особенно настраиваться. И заряда от Тедеско нам хватает, плюс все русские ребята понимают всё без слов, а иностранцы у нас давно – тоже понимают, что это за игры.