Петржела: «Дзюба должен распрощаться с ролью капитана в „Зените“ и сборной»

Бывший главный тренер «Зенита» высказался о лишении капитанской повязки форварда петербургской команды и сборной России .

Дзюбе ни в коем случае нельзя возвращать капитанскую повязку ни в «Зените», ни в сборной. Он может играть в основе, но с ролью капитана должен распрощаться. Если же в ближайшее время тренер поставит Дзюбу капитаном, он признает свою ошибку. Мы не говорим о пожизненном лишении. Если перестанет попадать в подобные ситуации, повязку можно и вернуть. Но сейчас этого делать нельзя. Я, например, лишил бы Артёма капитанства на долгое время.