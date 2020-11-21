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Петржела: «Дзюба должен распрощаться с ролью капитана в „Зените“ и сборной»

вчера, 10:10

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о лишении капитанской повязки форварда петербургской команды и сборной России Артёма Дзюбы.

Дзюбе ни в коем случае нельзя возвращать капитанскую повязку ни в «Зените», ни в сборной. Он может играть в основе, но с ролью капитана должен распрощаться. Если же в ближайшее время тренер поставит Дзюбу капитаном, он признает свою ошибку. Мы не говорим о пожизненном лишении. Если перестанет попадать в подобные ситуации, повязку можно и вернуть. Но сейчас этого делать нельзя. Я, например, лишил бы Артёма капитанства на долгое время.

Ранее этой же темы коснулся известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Евгений Сербин (раскрыть)
сегодня в 00:35
Мне делать нечего, кроме как выводы делать по этой дряни. Видимо ты знаток и спец по таким делам, но мне эта тема не нужна и неинтересна. Грязь прилипает не ко всем.
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:24
Друг, не забывай, каждый 74т как он хочет, кто записывает, кто нет. Я с самого начала был уверен, что это произведение было записано для какой то бабы(именно что-бы она смотрела) которая в свою очередь после разрыва слила видео или согласно официальной версии ломанул тел и шантажировал. Кто-то говорил, что на заднем фоне слышно ведущую блондинку с которой он встречался. Выводы делай сам.
протон1
протон1 ответ Василий Копатович (раскрыть)
вчера в 20:32
это не золотов на аве?
протон1
протон1
вчера в 20:31
слышал бы это боярский. отзюбил бы его
Василий Копатович
Василий Копатович ответ kolpankolpan (раскрыть)
вчера в 18:45
для многих это видео было недопустимо и неприятно потому что на нем дзюба не просто 74т а имитирует свои гейские фантазии. то язычком привет нам передаст. то 63 свою выставит. если бы он на видео просто бабе присунул то все бы сказали красава. капитан сборной не должен быть гомосексуалистом. тем более в нашей стране. большинство относятся к этому отрицательно!
Faustello
Faustello ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:55
Ясно, значит за Зенит переживать не стоит, там дрочат все)))
Чист
Чист ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:07
нести такую ахинею и это представитель страны а как капитан лицо страны - вообще выгнать из сборной -что с ним что без него всеравно на дне болота
Relax SM
Relax SM
вчера в 15:54
Кто же ему дать распрощаться он же герой, можно сказать памятник.
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 15:38
Для многих случившееся недопустимо и неприятно именно из за того что это видео было украдено и открыто широкому доступу.А не тому что- "случилось".Ханжеское отношение к совершенно личным и обыкновенным вещам возводится в ранг неприятия человеческой личности. Это к тебе Партикуляр . И к таким как ты которые и без видео трут штаны ежедневно , а потом чешут волосы и челюсти кстати как и все остальные ханжи и не ханжи. По ночам обнимают гениталии и не только по ночам, единственное ваше отличие что пока снимков этих нет в доступе или еще не получились из какого нибудь туалета. Можешь вместо Дзюбы приложить руку к фуражке или к голове , только не уверждай что это третья рука (которая для головы) а не для задницы.
sv_1969
sv_1969 ответ Питерские гоблины (раскрыть)
вчера в 15:34
Браво!Им этого не понять)))Они представляют себя с высунытым языком и снимающим свою задницу))
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:33
По крайней мере Петржела побольше Вас понимает в футболе!Он же не говорит что его вообще выгнать надо!По мне Ловрен более достоин!И дело не в том кто этим занимается или нет!Мне лично не надо представлять себя на его месте!У меня прекрасная жена!Да и надо 56ом быть чтобы это снимать!Вы наверное этим занимаетесь!Правильно кто-то сказал что он давно исчерпал себя!Вам в пору поучаствовать в флэшмобе в его поддержку!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Питерские гоблины (раскрыть)
вчера в 15:10
Когда я предлагал оказаться на его месте, я имел в виду его психологическое состояние в процессе травли все последние дни, а не то, о чём вы говорите.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 14:59
у Дзюбы 19см где-то, вот все и завидуют)))
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:54
Что то у меня не получается. Представить себя на его месте. Будучи медийной личностью и получая такую зарплату, заниматься таким на камеру? То что я делал в 15 лет, никогда не сделаю в свои сорок.
karnager
karnager
вчера в 14:16
Лучше лишить, а то Артемка испачкает повязку
Пpoтив всех
Пpoтив всех ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:06
Согласен, там все свои
Пpoтив всех
Пpoтив всех
вчера в 14:05
Даа, вляпалось полено в историю, кто уже только не высказался об этом
ekliziast
ekliziast
вчера в 13:51
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Евгений Сербин (раскрыть)
    вчера в 13:48
    Если бы он ЭТО не записал, то никто бы и не слил. А зачем он это записал? Может как раз для того, чтобы кто то слил? В такой голове, как у Дзюбы, все, что угодно может появиться. Разве видео с Азмуном не доказывает его неадекватность? Более чем.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Спартак Безбородьев (раскрыть)
    вчера в 13:46
    Просьба к тебе. Перечитай пожалуйста новость и слова, которые здесь обсуждается и если можешь, то давай по теме. Подскажу тебе, если не понял. Здесь про ДЗЮБУ. Можешь сказать что либо в оправдание этого , даже не капитана, а ефрейтора, нет рядового невидимого фронта? Если не можешь, то зачем иные фамилии упоминаешь? Поясни.
    pomor45
    pomor45 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 13:44, ред.
    Речь пока идёт о временном капитане, т.е. о человеке, понимание игры которого совпадает с видением тренера и его нужно проверить в деле, или любого другого авторитетного в команде. Старика Жиркова не надо, прежде всего, в сборную вызывать, а в клубе он ещё пригодится.
    112910415
    112910415
    вчера в 13:43
    в Зените-то вполне он может капитанить
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 13:43, ред.
    Лишить капитанства только за то, чем многие занимаются ? А в чём, собственно, виноват Артём ? Лишь в том, что какой-то негодяй (-ка) выложил видео на всеобщее обозрение. И так затюкан со всех сторон, даже Голливуд заинтересовался, роли предлагает; наверняка парень ночи не спит, клянёт себя за необдуманный поступок. Так нет, надо добить его окончательно, морально, чтобы осознал своё незавидное положение. А чтобы окончательно унизить, вспомнили его прошлые "заслуги" - ТАК более убедительно выглядят обвинения в его адрес. Было бы правильно с нашей стороны забыть и не вспоминать это видео, так как все мы не без греха, и не показывать на Артёма пальцем и ехидно усмехаться при этом. Будем милосердны к нему и прошу всех его хулителей представить себя на его месте. Представили ?... И не Петржеле давать советы.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:43
    Однозначно - "сбитый летчик"
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 13:38
    Ну путина нам же не показывают в новостях как в туалете сидит. Хотя это делает каждый.
    дзюбу искусственно пиарнули, так как в каждой сборной есть звезда и пример для подражания. У дзюбы ни звездой ни примером быть не имеется возможности. Но такие видео не уместны, как пример с путиным. Хотя у послнднего тоже не получается быть примером положительным
    pomor45
    pomor45 ответ kolpankolpan (раскрыть)
    вчера в 13:21
    Откуда Ловчеву известно, что Дзюба занимается онанизмом именно той рукой, которой отдаёт честь?
    pomor45
    pomor45 ответ Faustello (раскрыть)
    вчера в 13:19
    Психиатры, психологи, социологи и прочий научный люд, утверждает, что этому греху подвержены аж 97% населения Земли. И больше всего возмущены этим пороком именно те, кто им больше всего страдает.
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 13:16
    Жиркову пора уже на пенсию , как считаешь ? )
    pomor45
    pomor45
    вчера в 13:14
    Дело не в позорном видео. Капитанский потенциал Дзюбы в Зените истёк до этого видео. Особенно ясно это стало после высказанного Ловреном точного диагноза проигрыша Брюгге. Лично я после этого увидел в Ловрене того капитана, который нужен Зениту. Семак, вероятно, тоже не исключает этот вариант, судя по тому, что именно этого новичка он поставил капитаном после проступка Дзюбы, а не старожила, как напрашивалось, Юру Жиркова, например.
    ildar_3871
    ildar_3871
    вчера в 13:10
    Ему надо идти в артисты , 18+ !
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