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Флик: «У „Вердера“ было две недели, чтобы подготовиться к матчу с нами»

сегодня, 07:30
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер17:30 Не начался

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарий в преддверии матча с «Вердером» в 8-м туре Бундеслиги.

У «Вердера» всего несколько игроков отбывали в сборные, у них было две недели, чтобы подготовиться к матчу. Они выглядят хорошо подготовленными тактически и могут усложнить нам жизнь. Соперник компактно обороняется и быстро переключается из обороны в атаку. Именно это мы ожидаем от них и завтра.

В полузащите у нас сейчас немного вариантов. Что касается Толиссо, у него мышечные проблемы.

Из-за травм в матче с «Вердером», помимо Корентена Толиссо, также не примут участия Альфонсо Дэвис и Йозуа Киммих. 9 ноября немецкий хавбек успешно перенёс операцию на мениске.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:57
Вряд ли сопротивление будет долгим и серьезным.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:12
Последние двое потеря
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:54
Всё равно Бавария сильнее.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:33
Оправдания ещё до матча?
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