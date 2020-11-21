Флик: «У „Вердера“ было две недели, чтобы подготовиться к матчу с нами»

Главный тренер «Баварии» дал комментарий в преддверии матча с «Вердером» в 8-м туре Бундеслиги.

У «Вердера» всего несколько игроков отбывали в сборные, у них было две недели, чтобы подготовиться к матчу. Они выглядят хорошо подготовленными тактически и могут усложнить нам жизнь. Соперник компактно обороняется и быстро переключается из обороны в атаку. Именно это мы ожидаем от них и завтра.

В полузащите у нас сейчас немного вариантов. Что касается Толиссо, у него мышечные проблемы.