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Клопп — о потерях в защите: «Я очень рад, что у молодёжи появился шанс»

вчера, 09:53

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп настаивает, что понятия не имеет, будет ли клуб нацелен на подписание нового защитника в январское трансферное окно. Напомним, что из-за травм мерсисайдцы потеряли целый ряд игроков защиты, включая Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

Посмотрим. Я не знаю, что мы можем сделать в январе, я понятия не имею. Мы можем искать решения извне, это ясно. Но на данный момент у нас есть ситуация, которую мы имеем.

В данный момент мы в полном порядке. Мы используем молодых игроков, которые у нас есть, и я очень рад, что у них есть шанс.

Видели бы вы их на тренировках, они чуют шанс! Это хорошо. Я действительно уверен, что это сработает с молодежью, и надеюсь, что мы сможем убедить и остальной мир.

Недавно Ван Дейк приступил к лёгким тренировкам.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:40
Юрген оптимист,никогда не сдаётся, всегда играет на победу! И ЭТИМИ КАЧЕСТВАМИ ЗАРЯЖАЕТ СВОЮ КОМАНДУ! да , будет трудно без основных защитников, но другого выхода на данный момент нет, надо выходить и использовать свой шанс молодёжи. YNWA!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:17
Истинные тренера создают из молодежи топовых звезд, а физруки могут только работать с неизменным составом или пасти отару овец.
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