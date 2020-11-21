Клопп — о потерях в защите: «Я очень рад, что у молодёжи появился шанс»

Главный тренер «Ливерпуля» настаивает, что понятия не имеет, будет ли клуб нацелен на подписание нового защитника в январское трансферное окно. Напомним, что из-за травм мерсисайдцы потеряли целый ряд игроков защиты, включая и .

Посмотрим. Я не знаю, что мы можем сделать в январе, я понятия не имею. Мы можем искать решения извне, это ясно. Но на данный момент у нас есть ситуация, которую мы имеем.

В данный момент мы в полном порядке. Мы используем молодых игроков, которые у нас есть, и я очень рад, что у них есть шанс.

Видели бы вы их на тренировках, они чуют шанс! Это хорошо. Я действительно уверен, что это сработает с молодежью, и надеюсь, что мы сможем убедить и остальной мир.