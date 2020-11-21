Ковач: «В первом тайме мы боялись ПСЖ, но это было ни к чему»

Главный тренер «Монако» поделился впечатлениями от волевой победы над ПСЖ (3:2) в матче чемпионата Франции. К 52-й минуте монегаски уступали 0:2.

В перерыве я сказал игрокам, что мы действуем плохо, что это не тот «Монако», который я хочу видеть. Мне нужен «Монако», который был в матчах с «Бордо» [4:0] и «Ниццей» [2:1]. Я сказал им, что все возможно, что мы можем победить ПСЖ , если покажем себя настоящей командой.

Я доволен реакцией. В первом тайме мы боялись, но это было ни к чему. Если играть быстро, в касание, то начинаем верить в себя.