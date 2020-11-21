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Ковач: «В первом тайме мы боялись ПСЖ, но это было ни к чему»

вчера, 09:09
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился впечатлениями от волевой победы над ПСЖ (3:2) в матче чемпионата Франции. К 52-й минуте монегаски уступали 0:2.

В перерыве я сказал игрокам, что мы действуем плохо, что это не тот «Монако», который я хочу видеть. Мне нужен «Монако», который был в матчах с «Бордо» [4:0] и «Ниццей» [2:1]. Я сказал им, что все возможно, что мы можем победить ПСЖ, если покажем себя настоящей командой.

Я доволен реакцией. В первом тайме мы боялись, но это было ни к чему. Если играть быстро, в касание, то начинаем верить в себя.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:25
Несколько неожиданный результат. После первого тайма показалось , что разгрома не избежать. Но после перерыва все изменилось . Что стало причиной такого поворота событий , можно только предполагать. Думаю , что футболисты ПСЖ решили , что все , игра сделана, уж больно легко они забивали, а Монако наоборот раскрепостился, терять то уже было нечего и в итоге хозяева спасли матч , доведя его до победы.
Монако с победой. Ждем возвращения Головина.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:21
Переключил когда Монако летел 0-2 сегодня смотрю 3-2 пойду смотреть обзор матча. Молодцы!
Mangur
Mangur
вчера в 09:17
Игра была.Хорошо сыграли.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:10
да уж тут полный псж))))
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