Зидан: «Варан не продается»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи, что защитник Рафаэль Варан может покинуть клуб.
Не только я хочу сохранить Варана в клубе. Он является частью нашей большой семьи.
У него отличная карьера, он многого добился с тех пор, как оказался здесь. Конечно, он не продается. Это позиция клуба и лично моя. Это ясно и недвусмысленно. Но мы не можем удержать людей от разговоров. Они говорят не только о Варане, но и обо всех игроках «Реала».
Бензема вон тоже Зидана старшим братом называл, а я то думаю, почему он до сих пор в составе?
Короче надо менять эту философию!
А то развели тут братьев, сестёр, отцов и кузенов.
Бензема вон тоже Зидана старшим братом называл, а я то думаю, почему он до сих пор в составе?
Короче надо менять эту философию!
А то развели тут братьев, сестёр, отцов и кузенов.