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Зидан: «Варан не продается»

вчера, 11:51

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи, что защитник Рафаэль Варан может покинуть клуб.

Не только я хочу сохранить Варана в клубе. Он является частью нашей большой семьи.

У него отличная карьера, он многого добился с тех пор, как оказался здесь. Конечно, он не продается. Это позиция клуба и лично моя. Это ясно и недвусмысленно. Но мы не можем удержать людей от разговоров. Они говорят не только о Варане, но и обо всех игроках «Реала».

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 15:30
Дорогой Зинедин, вообще то Реал это футбольный клуб, а не семья. И если какой-то игрок не соответствует уровню клуба (а Реал один из лучших клубов), то с этим игроком нужно прощаться, а не терпеть его выходки на поле, приносящие вред. То же самое, кстати, и с тренером.
Бензема вон тоже Зидана старшим братом называл, а я то думаю, почему он до сих пор в составе?
Короче надо менять эту философию!
А то развели тут братьев, сестёр, отцов и кузенов.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 14:28
Этого следовало ожидать
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 14:09
Не продается - в смысле не можете продать
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:45
Зидану-Варан никому не нужен
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 12:37
а жаль
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:04
не лукавь)) вопрос цены))
ДСА
ДСА
вчера в 12:03
Дорого продается всё.
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