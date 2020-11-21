Зидан: «Варан не продается»

Главный тренер «Реала» прокомментировал слухи, что защитник может покинуть клуб.

Не только я хочу сохранить Варана в клубе. Он является частью нашей большой семьи.

У него отличная карьера, он многого добился с тех пор, как оказался здесь. Конечно, он не продается. Это позиция клуба и лично моя. Это ясно и недвусмысленно. Но мы не можем удержать людей от разговоров. Они говорят не только о Варане, но и обо всех игроках «Реала».