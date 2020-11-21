Артета: «„Лидс“ — непростой соперник»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал предстоящий матч 9-го тура АПЛ против «Лидса».

«Лидс» — непростой соперник. Я очень хорошо знаю Бьелсу (главный тренер команды), потому что следил за ним много лет.

У меня была возможность работать с игроками, которых он ранее тренировал. Это тренер, которым я всегда восхищался, потому что он делает со своими командами нечто невероятное.

Его игроки будут давить на нас, сражаться за каждый мяч, они готовы бросить нам вызов. Это будет действительно очень сложная и напряженная игра.