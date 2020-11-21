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Артета: «„Лидс“ — непростой соперник»

вчера, 11:11
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал19:30 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал предстоящий матч 9-го тура АПЛ против «Лидса».

«Лидс» — непростой соперник. Я очень хорошо знаю Бьелсу (главный тренер команды), потому что следил за ним много лет.

У меня была возможность работать с игроками, которых он ранее тренировал. Это тренер, которым я всегда восхищался, потому что он делает со своими командами нечто невероятное.

Его игроки будут давить на нас, сражаться за каждый мяч, они готовы бросить нам вызов. Это будет действительно очень сложная и напряженная игра.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:08
В последнее время все соперники для Арсенала стали непростыми...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 11:44
Да насуют нам по-полной, скажи честно. Тем более, что в тренеры ты не умеешь, только автобусы ставить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:15
Простых соперников не бывает!
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