Аспиликуэта: «„Челси“ должен быть хорош в защите, чтобы обыграть „Ньюкасл“»

Защитник «Челси» поделился ожиданиями от матча против «Ньюкасла» в 9-м туре АПЛ .

«Ньюкасл» — это команда, которая всегда старается играть в свою игру, они солидны и хотят использовать контратаки.

Если мы хотим получить три очка, то должны быть хороши в обороне. Но в последних нескольких играх мы были хороши в этом, так что мы не должны слишком беспокоиться на этот счет.

Мы должны осознавать их сильные стороны, быть уверенными, что справимся с ними.