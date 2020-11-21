ГлавнаяНовости

Аспиликуэта: «„Челси“ должен быть хорош в защите, чтобы обыграть „Ньюкасл“»

вчера, 11:19
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)0 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча против «Ньюкасла» в 9-м туре АПЛ.

«Ньюкасл» — это команда, которая всегда старается играть в свою игру, они солидны и хотят использовать контратаки.

Если мы хотим получить три очка, то должны быть хороши в обороне. Но в последних нескольких играх мы были хороши в этом, так что мы не должны слишком беспокоиться на этот счет.

Мы должны осознавать их сильные стороны, быть уверенными, что справимся с ними.

В прошлом туре «Челси» обыграл «Шеффилд», а «Ньюкасл» уступил «Саутгемптону».

Все новости
Гвардиола: «Это команды Моуриньо. Ты ошибаешься, а они наказывают тебя»
Вчера, 23:54 Комментарии8
Гвардиола: «Благодаря работе в АПЛ я стал лучше»
Вчера, 20:27 Комментарии4
Лэмпард: «Всегда спокойнее, когда вопрос об исходе матча решается заранее»
Вчера, 20:19 Комментарии7
Конте: «Эриксен имел достаточно шансов проявить себя»
Вчера, 19:35 Комментарии10
Де Брюйне: «Через пару лет Фоден станет одним из лучших игроков в мире»
Вчера, 17:47 Комментарии4
Пирло: «Надо использовать каждый шанс, это должно быть в нашем менталитете»
Вчера, 15:45 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:10
Ну так и будь хорош.
beefs
beefs
вчера в 11:35
Ожидаем только победу...
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:28
Это будет не просто
Брулин
Брулин
вчера в 11:22, ред.
Челси не победит Ньюкасл.Аспиликуэта максимально корректен! Вот бы все так!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100