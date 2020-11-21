Аспиликуэта: «„Челси“ должен быть хорош в защите, чтобы обыграть „Ньюкасл“»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта поделился ожиданиями от матча против «Ньюкасла» в 9-м туре АПЛ.
«Ньюкасл» — это команда, которая всегда старается играть в свою игру, они солидны и хотят использовать контратаки.
Если мы хотим получить три очка, то должны быть хороши в обороне. Но в последних нескольких играх мы были хороши в этом, так что мы не должны слишком беспокоиться на этот счет.
Мы должны осознавать их сильные стороны, быть уверенными, что справимся с ними.
В прошлом туре «Челси» обыграл «Шеффилд», а «Ньюкасл» уступил «Саутгемптону».