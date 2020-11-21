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Тренер «Шеффилда» — о 5 заменах: «Клопп и Гвардиола заботятся лишь о себе»

вчера, 11:37

Главный тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер подверг критике идею о возвращении 5 замен за матч в регламент АПЛ. Ранее вернуть 5 замен предлагали Юрген Клопп («Ливерпуль») и Хосеп Гвардиола («Ман Сити»).

Карты на стол, он [Клопп] будет заботиться о своем собственном клубе.

Я испытываю невероятное уважение к этим топ-тренерам, потому что они добиваются высоких результатов и выигрывают. Но они эгоисты, они сами заботятся о своих клубах. Они не будут беспокоиться о «Шеффилд Юнайтед», они не будут беспокоиться об Англии.

Они будут беспокоиться о «Ливерпуле», «Ман Сити» и «Челси», я понимаю и уважаю это. Я был бы таким же, но меня беспокоит «Шеффилд Юнайтед», и пять замен нам не помогут.

Я не думаю, что простой человек будет слишком сочувствовать игрокам, которые получают 250 000 фунтов в неделю. Насколько я понимаю, это чушь собачья.

Моя симпатия к ним не так уж велика. Если «Ман Сити» играет в среду вечером в Монголии, а затем должен играть в 12:30 в субботу, они должны играть в 12:30 в субботу!

Ну же! Есть ли у кого-нибудь из болельщиков «Ман Сити» сожаление, что Вирджил ван Дейк получил травму? Кто-нибудь из болельщиков «Челси» или «Манчестер Юнайтед» разочарован тем, что Вирджил ван Дейк надолго выбыл из игры?

Это не так, потому что они заботятся только о своем клубе, а я просто забочусь о своем собственном клубе.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 18:40
Ничего странного. У Клоппа пол-команды травмировано.. Вся защита в лазарете.
Klaus-S
Klaus-S
вчера в 18:29, ред.
Тренер Шеффилда показал что он беспокоится исключительно о Шеффилде.
И это нормально. )
ZjzoRe
ZjzoRe
вчера в 17:27
конечно всяким шеффилдам проще с тремя заменами, а каково топ-клубам, игроки которых не вылетают из кубка на 1/1024, играют в Лиге Чемпионов, ездят на матчи сборных? Давайте их всех сломаем?

объективно двух составов, способных решать задачи в условиях полноценной ротации, нет ни у одного клуба, так что теперь, Сити, Ливерпуль должны ради удобства кандидатов на вылет приносить какие-то турниры в жертву или выжимать своих футболистов досуха? Канте после ЧМ восстанавливался два года - выложился на 120%, началась череда травм. Примерно такое же истощение - физическое или эмоциональное или и то и то - у многих других. Пять замен - это логичное решение чтобы поберечь футболистов.
Raamtvall
Raamtvall ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 16:29
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    вчера в 14:43
    Крис достоин сочувствия, но если клинки не прибьют завтра молотков, заботиться о команде могут доверить кому-нибудь другому.
    Agamaga
    Agamaga
    вчера в 14:30
    Тренер, который беспокоиться о своём клубе разве может жаловаться на регламент, который даёт право использования 5 замен? Много игроков в клубах сидят без игровой практики, а это тот самый шанс выйти на поле, да и свежести в игре будет побольше.
    DEIVID
    DEIVID ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 14:04
    Тут надо думать о том, что такой нагрузки как в этом сезоне, наверное, никогда и не было. По... на мысли всех этих тренеров из Шеффилда и т.д. и т.п. Здесь о футболистах надо думать.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 14:03
    Крис правдиво высказался, все так и есть, Гвардиоле плевать на Ливерпуль, ну и наоборот. И им обоим плевать на Шеффилд.
    Именно поэтому решаться должно все голосованием всех клубов участвующих в соревновании... проголосовали против замен - так и играют, и побоку что думает конкретно Клопп или Гвардиола))
    DEIVID
    DEIVID
    вчера в 14:01
    Лучше о футболистах подумал бы это дол...б из Шеффилда.
    dzvinka
    dzvinka ответ Raamtvall (раскрыть)
    вчера в 14:01
    ну речь не только в количестве игроков, а и в их качестве... у Шеффилда на скамейке игрок 2 дивизиона, у МанСити на скамейке Бернарду Силва - лучший португальский игрок прошлого года. Ну ты понял.
    Но в целом я считаю все должно решаться голосованием большинства, если большинство против - так тому и быть, и наоборот. Так что разберутся.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Raamtvall (раскрыть)
    вчера в 13:29
    Что за полотно ты написал.

    Я конкретно обосновал проблему. Если до сих пор тренер бедного клуба все еще мог хотя бы тактически попробовать обыграть тренера мешка с двумя составами, то теперь при проблемах на поле тренер мешка может тупо поменять полностью тактику, заменив полкоманды. Или дать первому составу задачу полностью измотать соперника, а потом выпустить второй добивать.
    Raamtvall
    Raamtvall ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 13:04
    Ой не надо прибедняться. В АПЛ откровенно нищих, как в местном болоте, нет. Тот же "бедный несчастный" Шеффилд бахнул больше 50 лимонов фунтов в то окно! Нищие блин! Это ваши проблемы, что вы их выкинули на 5х мусорщиков, которые вас не потащили. Лестер перед чемпионским сезоном себе на меньше деньги чуть ли не полсостава купил. Понятно, что финансовые возможности того же голубого мешка запредельны на фоне условного Бёрнли, но взять 2-3 из лиг пониже возможность есть у всех. Там чем же так плохи 5 замен? Опять же, вас никто не заставляет в каждом матче по 5 делать. Или что, всё-таки просто рогом упираемся на ровном месте и "назло маме отмораживаем уши"? Со стороны шеффилдского клоуна это выглядит именно так.
    Иоанн Рюрикович Грозный
    Иоанн Рюрикович Грозный ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 12:55
    Не странно, на то он и Хлюп. Без Оливеров и Скамин ему и пятт замен не помогут.
    The Frei
    The Frei
    вчера в 12:26
    3 замены норм, ротацию состава никто не отменял.
    particular
    particular
    вчера в 12:06, ред.
    Конкретный и прагматичный британец с чётким пониманием ситуации, который не тушуется от брендов и мнений... А прав или не прав - это уже другое...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 11:49, ред.
    если бы богатые клубы имели возможность не отпускать игроков на Лигу Наций,то тогда и три замены было бы нормально.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 11:48
    что-то и с 3 заменами ребята на дне,так может 5 позволит им приподнять голову
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    вчера в 11:43
    Понятно, что пять замен выгодны для богатых клубов и бьют по бедным.

    Имхо это решение не идет на пользу фейр плей. Делать доминирование богатых клубов еще более сильным за счет того, что они могут весь расширенный состав в бой пустить, если слабый клуб упрется или сможет измотать основной, это такое себе.

    Странно, что Клопп на него пошел.
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