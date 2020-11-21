Тренер «Шеффилда» — о 5 заменах: «Клопп и Гвардиола заботятся лишь о себе»

Главный тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер подверг критике идею о возвращении 5 замен за матч в регламент АПЛ. Ранее вернуть 5 замен предлагали Юрген Клопп («Ливерпуль») и Хосеп Гвардиола («Ман Сити»).
Карты на стол, он [Клопп] будет заботиться о своем собственном клубе.
Я испытываю невероятное уважение к этим топ-тренерам, потому что они добиваются высоких результатов и выигрывают. Но они эгоисты, они сами заботятся о своих клубах. Они не будут беспокоиться о «Шеффилд Юнайтед», они не будут беспокоиться об Англии.
Они будут беспокоиться о «Ливерпуле», «Ман Сити» и «Челси», я понимаю и уважаю это. Я был бы таким же, но меня беспокоит «Шеффилд Юнайтед», и пять замен нам не помогут.
Я не думаю, что простой человек будет слишком сочувствовать игрокам, которые получают 250 000 фунтов в неделю. Насколько я понимаю, это чушь собачья.
Моя симпатия к ним не так уж велика. Если «Ман Сити» играет в среду вечером в Монголии, а затем должен играть в 12:30 в субботу, они должны играть в 12:30 в субботу!
Ну же! Есть ли у кого-нибудь из болельщиков «Ман Сити» сожаление, что Вирджил ван Дейк получил травму? Кто-нибудь из болельщиков «Челси» или «Манчестер Юнайтед» разочарован тем, что Вирджил ван Дейк надолго выбыл из игры?
Это не так, потому что они заботятся только о своем клубе, а я просто забочусь о своем собственном клубе.
И это нормально. )
И это нормально. )
объективно двух составов, способных решать задачи в условиях полноценной ротации, нет ни у одного клуба, так что теперь, Сити, Ливерпуль должны ради удобства кандидатов на вылет приносить какие-то турниры в жертву или выжимать своих футболистов досуха? Канте после ЧМ восстанавливался два года - выложился на 120%, началась череда травм. Примерно такое же истощение - физическое или эмоциональное или и то и то - у многих других. Пять замен - это логичное решение чтобы поберечь футболистов.
объективно двух составов, способных решать задачи в условиях полноценной ротации, нет ни у одного клуба, так что теперь, Сити, Ливерпуль должны ради удобства кандидатов на вылет приносить какие-то турниры в жертву или выжимать своих футболистов досуха? Канте после ЧМ восстанавливался два года - выложился на 120%, началась череда травм. Примерно такое же истощение - физическое или эмоциональное или и то и то - у многих других. Пять замен - это логичное решение чтобы поберечь футболистов.
Именно поэтому решаться должно все голосованием всех клубов участвующих в соревновании... проголосовали против замен - так и играют, и побоку что думает конкретно Клопп или Гвардиола))
Именно поэтому решаться должно все голосованием всех клубов участвующих в соревновании... проголосовали против замен - так и играют, и побоку что думает конкретно Клопп или Гвардиола))
Но в целом я считаю все должно решаться голосованием большинства, если большинство против - так тому и быть, и наоборот. Так что разберутся.
Но в целом я считаю все должно решаться голосованием большинства, если большинство против - так тому и быть, и наоборот. Так что разберутся.
Я конкретно обосновал проблему. Если до сих пор тренер бедного клуба все еще мог хотя бы тактически попробовать обыграть тренера мешка с двумя составами, то теперь при проблемах на поле тренер мешка может тупо поменять полностью тактику, заменив полкоманды. Или дать первому составу задачу полностью измотать соперника, а потом выпустить второй добивать.
Я конкретно обосновал проблему. Если до сих пор тренер бедного клуба все еще мог хотя бы тактически попробовать обыграть тренера мешка с двумя составами, то теперь при проблемах на поле тренер мешка может тупо поменять полностью тактику, заменив полкоманды. Или дать первому составу задачу полностью измотать соперника, а потом выпустить второй добивать.
Имхо это решение не идет на пользу фейр плей. Делать доминирование богатых клубов еще более сильным за счет того, что они могут весь расширенный состав в бой пустить, если слабый клуб упрется или сможет измотать основной, это такое себе.
Странно, что Клопп на него пошел.
Имхо это решение не идет на пользу фейр плей. Делать доминирование богатых клубов еще более сильным за счет того, что они могут весь расширенный состав в бой пустить, если слабый клуб упрется или сможет измотать основной, это такое себе.
Странно, что Клопп на него пошел.