Тренер «Шеффилда» — о 5 заменах: «Клопп и Гвардиола заботятся лишь о себе»

Главный тренер «Шеффилда» подверг критике идею о возвращении 5 замен за матч в регламент АПЛ . Ранее вернуть 5 замен предлагали («Ливерпуль») и («Ман Сити»).

Карты на стол, он [Клопп] будет заботиться о своем собственном клубе.

Я испытываю невероятное уважение к этим топ-тренерам, потому что они добиваются высоких результатов и выигрывают. Но они эгоисты, они сами заботятся о своих клубах. Они не будут беспокоиться о «Шеффилд Юнайтед», они не будут беспокоиться об Англии.

Они будут беспокоиться о «Ливерпуле», «Ман Сити» и «Челси», я понимаю и уважаю это. Я был бы таким же, но меня беспокоит «Шеффилд Юнайтед», и пять замен нам не помогут.

Я не думаю, что простой человек будет слишком сочувствовать игрокам, которые получают 250 000 фунтов в неделю. Насколько я понимаю, это чушь собачья.

Моя симпатия к ним не так уж велика. Если «Ман Сити» играет в среду вечером в Монголии, а затем должен играть в 12:30 в субботу, они должны играть в 12:30 в субботу!

Ну же! Есть ли у кого-нибудь из болельщиков «Ман Сити» сожаление, что Вирджил ван Дейк получил травму? Кто-нибудь из болельщиков «Челси» или «Манчестер Юнайтед» разочарован тем, что Вирджил ван Дейк надолго выбыл из игры?

Это не так, потому что они заботятся только о своем клубе, а я просто забочусь о своем собственном клубе.