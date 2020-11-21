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Конте: «Эриксен имел достаточно шансов проявить себя»

вчера, 19:35

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал слова полузащитника Кристиана Эриксена, который заявил, что недоволен своей ролью в миланском клубе.

Как я уже говорил, я всегда принимаю решения на благо «Интера». Эриксен имел достаточно шансов проявить себя с начала года, он сыграл больше матчей, чем многие его товарищи по команде.

Когда я сочту целесообразным, он сыграет в старте. Что касается его роли, на мой взгляд, он не может играть перед защитой в опорной зоне.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Медив (раскрыть)
вчера в 21:08
Ну, учитывая 7-е место в Серии А и последнее в группе (после "Шахтера" даже), у Эриксона есть шансы, что Контекс скоро отправится раздавать свои обычные интервью "Мне не купили достаточно хороших игроков, я топ!" на вольные хлеба))
Groove000
Groove000
вчера в 20:58
Короче, парик не собирается его выпускать. Эриксену пора валить
Медив
Медив
вчера в 20:22
Лол, Парик взялся за старое. Эриксену теперь опасно читать смски
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:22
Не успел засветиться
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:13
Забраковал игрока
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Bеликий Кня3ь (раскрыть)
вчера в 19:58
Вполне возможно, он был бы рад и кабинетным кубкам, другое дело, что, судя по всему, Джана уже начинает напрягать, что Мариани и Абиссо по нескольку вилл построили за счет клуба.

Помню, в прошлом году Мариани два или три матча только подряд судил у китайско-миланского проекта, в этом году китаец решил проверить, может ли Парик хоть что-то сам.

И в этот несчастливый момент, когда "Интер" лишается своего главного и практически единственного преимущества, и приезжает Эриксен, а, понятное дело, без левых удалений у соперника "Интер" именно на том месте, которое он и заслуживает - в середине таблицы.

Контекс, как он всегда делает, ищет повода на ком-то сорваться. Обычно это руководство, которое купило ему недостаточно игроков, ну а тут вот датчанин под руку попал, и Контекс на него ушат и вылил)
Zak11
Zak11
вчера в 19:52
Естественно он не может сыграть в опорной зоне. Я удивляюсь тупизной Конте. Просто ужас. Во что ты превратил Интер? Убирайся поскорее. Надеюсь китайские коллеги додумаются убрать это недоразумение
NedvedJuve
NedvedJuve
вчера в 19:37
Эриксен загубил себя в Интере, ему надо пробовать что то новое, Серия А не для него, хотя я был бы не против увидеть его в Ювентусе! Хотя думаю его ждёт судьба Диего
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:37
Не доволен пиши уволят.
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь
вчера в 19:35
Эриксен зря потянулся за юанями в сомнительный проект. В интере на поле выиграть трофей практически невозможно.
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