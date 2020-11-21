Конте: «Эриксен имел достаточно шансов проявить себя»

Главный тренер «Интера» прокомментировал слова полузащитника , который заявил, что недоволен своей ролью в миланском клубе.

Как я уже говорил, я всегда принимаю решения на благо «Интера». Эриксен имел достаточно шансов проявить себя с начала года, он сыграл больше матчей, чем многие его товарищи по команде.

Когда я сочту целесообразным, он сыграет в старте. Что касается его роли, на мой взгляд, он не может играть перед защитой в опорной зоне.