Конте: «Эриксен имел достаточно шансов проявить себя»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал слова полузащитника Кристиана Эриксена, который заявил, что недоволен своей ролью в миланском клубе.
Как я уже говорил, я всегда принимаю решения на благо «Интера». Эриксен имел достаточно шансов проявить себя с начала года, он сыграл больше матчей, чем многие его товарищи по команде.
Когда я сочту целесообразным, он сыграет в старте. Что касается его роли, на мой взгляд, он не может играть перед защитой в опорной зоне.
Помню, в прошлом году Мариани два или три матча только подряд судил у китайско-миланского проекта, в этом году китаец решил проверить, может ли Парик хоть что-то сам.
И в этот несчастливый момент, когда "Интер" лишается своего главного и практически единственного преимущества, и приезжает Эриксен, а, понятное дело, без левых удалений у соперника "Интер" именно на том месте, которое он и заслуживает - в середине таблицы.
Контекс, как он всегда делает, ищет повода на ком-то сорваться. Обычно это руководство, которое купило ему недостаточно игроков, ну а тут вот датчанин под руку попал, и Контекс на него ушат и вылил)
Помню, в прошлом году Мариани два или три матча только подряд судил у китайско-миланского проекта, в этом году китаец решил проверить, может ли Парик хоть что-то сам.
И в этот несчастливый момент, когда "Интер" лишается своего главного и практически единственного преимущества, и приезжает Эриксен, а, понятное дело, без левых удалений у соперника "Интер" именно на том месте, которое он и заслуживает - в середине таблицы.
Контекс, как он всегда делает, ищет повода на ком-то сорваться. Обычно это руководство, которое купило ему недостаточно игроков, ну а тут вот датчанин под руку попал, и Контекс на него ушат и вылил)