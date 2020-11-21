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Де Брюйне: «Через пару лет Фоден станет одним из лучших игроков в мире»

вчера, 17:47

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что его партнёр по команде Фил Фоден может стать одним из лучших футболистов мира.

Дела Фила идут очень хорошо. Он выступает за первую команду уже три или четыре года. Он ещё очень молод, но играет регулярно.

Его выступления впечатляют, он развивается, поэтому ему просто нужно продолжать делать то, что он делает. Через пару лет, если он будет на правильном пути, он станет одним из лучших игроков в мире.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» собирается подписать новый контракт с Фоденом, утроив его заработную плату.

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dzvinka
dzvinka
вчера в 18:40, ред.
конечно станет... на лавке))) лучшим игроком лавки))
эти басни которые втирает ему Пеп будут бесконечные. Играть будут Гюндоганы, Жезусы и Марезы, а Фоден так и дальше "будет становится лучшим игроком мира" по словам пепа, правда вот сидя на лавке, рядом с лучшим игроком португалии Бернарду Силвой, тоже сидящим на этой же лавке))) да что там, самого КДБ тоже быстро сбагрит лишь бы тому стоило начать играть чуть хуже чем лучшим в мире на позиции АП... пеп его быстро заменит на какого-нить подлизыстого Диаса-Шмиаса Торреса-Шмореса с пиренеев)))
drug01
drug01
вчера в 18:08
Будем ждать и смотреть!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:05
сомнения сильны))пусть попробует)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:48
Он уже хорош
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