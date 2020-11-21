Де Брюйне: «Через пару лет Фоден станет одним из лучших игроков в мире»

Полузащитник «Манчестер Сити» считает, что его партнёр по команде может стать одним из лучших футболистов мира.

Дела Фила идут очень хорошо. Он выступает за первую команду уже три или четыре года. Он ещё очень молод, но играет регулярно.

Его выступления впечатляют, он развивается, поэтому ему просто нужно продолжать делать то, что он делает. Через пару лет, если он будет на правильном пути, он станет одним из лучших игроков в мире.