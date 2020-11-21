Агент: «Берарди счастлив и горд выступать за „Сассуоло“»

Агент полузащитника рассказал об успехах игрока в «Сассуоло».

Берарди переживает фантастический момент в своей карьере, у него есть все необходимое, чтобы показать себя в полную меру. Доменико должен получать удовольствие от футбола, чувствовать себя свободным от давления.

Де Зерби (главный тренер команды) прав, когда говорит, что атмосфера «Сассуоло» помогла ему раскрыться. Берарди счастлив и горд выступать за этот клуб.

Я не знаю, останется ли он на всю жизнь в «Сассуоло», в будущем он может принять другое решение, но сейчас нет причин что-то менять.