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Агент: «Берарди счастлив и горд выступать за „Сассуоло“»

вчера, 15:38

Агент полузащитника Доменико Берарди рассказал об успехах игрока в «Сассуоло».

Берарди переживает фантастический момент в своей карьере, у него есть все необходимое, чтобы показать себя в полную меру. Доменико должен получать удовольствие от футбола, чувствовать себя свободным от давления.

Де Зерби (главный тренер команды) прав, когда говорит, что атмосфера «Сассуоло» помогла ему раскрыться. Берарди счастлив и горд выступать за этот клуб.

Я не знаю, останется ли он на всю жизнь в «Сассуоло», в будущем он может принять другое решение, но сейчас нет причин что-то менять.

Ранее на Берарди претендовали клубы АПЛ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:24
судя по турнирной таблице,даже Роналду не был бы опечален.
Брулин
Брулин
вчера в 15:38, ред.
Ну и пусть остается в Сассуоло сдесь ему хорошо пусть сдесь и играет! От добра добра не ищут!
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