Сабатини попросил прощения у Тотти

Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини извинился перед легендой клуба за то, что призвал того завершить карьеру летом 2017 года.

Я посоветовал ему завершить карьеру, потому что боялся, что его игра ухудшится. Было бы печально наблюдать, если бы его игра падала по нисходящей траектории.

Однако после я понял, что это была огромная ошибка, я сказал что-то очень глупое, ведь он продолжал наслаждаться футболом. Со временем ощущение того, что я совершил ошибку, только усилилось. Теперь я хочу попросить у Франческо прощения.