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Сабатини попросил прощения у Тотти

вчера, 13:06

Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини извинился перед легендой клуба Франческо Тотти за то, что призвал того завершить карьеру летом 2017 года.

Я посоветовал ему завершить карьеру, потому что боялся, что его игра ухудшится. Было бы печально наблюдать, если бы его игра падала по нисходящей траектории.

Однако после я понял, что это была огромная ошибка, я сказал что-то очень глупое, ведь он продолжал наслаждаться футболом. Со временем ощущение того, что я совершил ошибку, только усилилось. Теперь я хочу попросить у Франческо прощения.

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ballak144
ballak144
вчера в 15:21
Тотти как и ДП пешком могли решать матчи
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:54
Лучше поздно, чем никогда.
BDA81
BDA81
вчера в 14:25
Ну набрался мужества и попросил прощение. Не каждому такое дано.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:11
Бывает. Довольно поздно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:07
И это правильно...
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