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Ловчев: «Кокорину нужно давать больше игрового времени»

сегодня, 10:24

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал форварда «красно-белых» Александра Кокорина после матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Кокорин? Плох. Есть такие игроки, которым очень надо доверять и держать в хорошем состоянии. Человек, который не играет, выходит к журналистам, они его теребят, мол почему не играешь. Его нужно наиграть, он вышел по три раза на 10 минут и все уже говорят, якобы «Спартак» не его команда.

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youtomee
youtomee ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:13
"весьма средненький..."???) да если бы....
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 18:09
Нет у Кокорина желания доказать что он достоин места в основе...он не играет а отбывает контракт .
Кто хочет доказать свою состоятельность тот рвёт на поле всех и вся ....у него нет такого!Спартак не его команда и чем быстрее тем лучше его продать ...
Газизову большой минус за Кокорина
Верг
Верг ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:32
Ты хотел сказать для ослабления сочи? зенит же его слил туда, и обратно кокора в зенит попасть никак не мог, как бы семак не хотел
Анд-м
Анд-м
сегодня в 16:55
Дайте старику таблетки, он опять бредит)))
Джон Иванов
Джон Иванов
сегодня в 16:44
А оно ему надо вобще
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:32
сейчас получит Соболева нет
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:29
Люлей ему надо больше давать
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:11
Походу, Кокоше футбол стал совсем не интересен, когда он получил жирный контракт. Если бы был в форме, наверняка бы чаще появлялся.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:43
А в итоге он не оправдывает надежд! На сегодняшний день он лишь четвертый форвард в обойме Тедески после Понсе, Ларссона и Соболева)
vm777
vm777 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:47
Он не нужен зениту, это очевидно. Они же сами его и отпустили. Вот сочи да, там ему и следовало оставаться. Но в очередной раз погнался за деньгами.
sten312
sten312
сегодня в 13:40
Помню как спартачи писали что Кокорин положит кому то там трешку,а он положил на Спартак..... далеко не трешку.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:29
Сколько ему лет? Какие игры в компьютеры до ночи? Он что 56?
shur
shur
сегодня в 13:14
Кокорин играл до утра в CS:GO после матча с «Динамо»...а говорите не
наигрывается?!
Mangur
Mangur
сегодня в 13:11
Кокорин? "Убили" футболиста
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:10
Кокорин опровергает сразу 2 тезиса :
- После тюрьмы нельзя устроиться на высокооплачиваемую работу.
- Игра в КС не приносит денег
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:04
Кокорин сполна выполняет указание Зенита-не играть за Спартак ахаха
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 12:56
В кс? Да куда уж ещё-то.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:48
Телесные наказания запрещены, к сожалению.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:47
Да, а то после игры в комп приходится играть
makkie
makkie
сегодня в 12:46
Одно дело, если Кокорин не в форме - что странно, учитывая, что он давно здоров и играет.
И совсем другое дело, если Кокорин забил на футбол и думает, что может ничего не делать и получать за это деньги.

Если второй случай, то пора прощаться!
Насильно мил не будешь, а если человек до 4 утра играет в CS:GO, а на поле его вообще не заметно - это говорит о многом.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 12:45
Даже людям далёким от футбола понятно,что этот парень испорчен деньгами,славой в ковычках...Он уже никогда не заиграет на прежнем уровне,потому что ленив и неимоверная тяга к деньгам и раскошной жизни.Жаль конечно не его,жаль,,Спартак,, что связался с этим ,,пустышкой,,И,не зависимо от клуба,команды его уже ,,не оживить,,.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 12:39
Кокорин держит слово, сказал не буду играть за спартак, вот и не играет, а выходит на поле размяться не напрягаясь, в свое удовольствие.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:27
Будем подождать. Этим мы и занимаемся, ждëм, когда проснëтся Кокорин, слишком уж дорогая игрушка, чтобы просто взять и выбросить...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:15
Зимой его будут пытаться продать, в итоге не смогут и разорвут контракт, выплатив причитающееся. А потом будет новая сага, о том, как Саша хочет уехать в Европу и подписание контракта с Тереком или динамо.
рже
рже
сегодня в 11:51
10 минут достаточно чтобы себя проявить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:49
Так его брали не для усиления Спартака, а для ослабления Зенита. Может быть и удалось ослабить, только дорого это удовольствие Федуну обходится. Мне вообще неясно, что с Кокориным происходит. Непонятные травмы, которых в Сочи не было и в помине.
Повёлся на деньги, а играть не хочется? Не доверяет Тедеско или не может найти ему место в составе? Не выдерживает конкуренцию по позиции?
В любом случае это провальный трансфер, причём плохо и для сборной. Останься он в Сочи или вернувшись в Зенит, набрал бы форму до уровня нашей сборной. Который в этом году весьма средненький...
112910415
112910415
сегодня в 11:32
предельно трудно мотивировать такого звёздного лентяя !
stavr74
stavr74
сегодня в 11:21
согласен по какоше
я так и не понял зачем его заменили на бакаева которого
так толком и не видел на поле
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:08
Я думаю , что он просто не туда попал. Не его это команда.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:58
Кокорину и Уринову должны давать больше времени, что бы все видели какое они дно!
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