Ловчев: «Кокорину нужно давать больше игрового времени»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал форварда «красно-белых» Александра Кокорина после матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).
Кокорин? Плох. Есть такие игроки, которым очень надо доверять и держать в хорошем состоянии. Человек, который не играет, выходит к журналистам, они его теребят, мол почему не играешь. Его нужно наиграть, он вышел по три раза на 10 минут и все уже говорят, якобы «Спартак» не его команда.
Повёлся на деньги, а играть не хочется? Не доверяет Тедеско или не может найти ему место в составе? Не выдерживает конкуренцию по позиции?
В любом случае это провальный трансфер, причём плохо и для сборной. Останься он в Сочи или вернувшись в Зенит, набрал бы форму до уровня нашей сборной. Который в этом году весьма средненький...
Повёлся на деньги, а играть не хочется? Не доверяет Тедеско или не может найти ему место в составе? Не выдерживает конкуренцию по позиции?
В любом случае это провальный трансфер, причём плохо и для сборной. Останься он в Сочи или вернувшись в Зенит, набрал бы форму до уровня нашей сборной. Который в этом году весьма средненький...