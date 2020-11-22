Ловчев: «Кокорину нужно давать больше игрового времени»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал форварда «красно-белых» после матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Кокорин? Плох. Есть такие игроки, которым очень надо доверять и держать в хорошем состоянии. Человек, который не играет, выходит к журналистам, они его теребят, мол почему не играешь. Его нужно наиграть, он вышел по три раза на 10 минут и все уже говорят, якобы «Спартак» не его команда.