Федотов: «У нас было больше моментов»

Наставник «Сочи» прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

То, что планировали, посмотрев ЦСКА , мы в этот раз использовали. На мой взгляд, у нас было больше моментов, больше остроты, обидно, что не забрали 3 очка. Момент Заболотного? Остается восхищаться мастерством Игоря Акинфеева. Вспоминаю игру ЦСКА с «Оренбургом», когда Деспотович пробивал под перекладину и Акинфеев выручил. Большая заслуга Акинфеева, что мы не забрали 3 очка.