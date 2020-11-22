Федотов: «У нас было больше моментов»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
То, что планировали, посмотрев ЦСКА, мы в этот раз использовали. На мой взгляд, у нас было больше моментов, больше остроты, обидно, что не забрали 3 очка. Момент Заболотного? Остается восхищаться мастерством Игоря Акинфеева. Вспоминаю игру ЦСКА с «Оренбургом», когда Деспотович пробивал под перекладину и Акинфеев выручил. Большая заслуга Акинфеева, что мы не забрали 3 очка.
Очень слабо сыграли Обляков, Магнуссон , Чалов. Федя своими скрытыми передачами ставил в тупик своих же партнеров. Очень неважно сыграл и Влашич. В целом Сочи выглядели солиднее и в атаке , и в обороне. Ну , а армейцы должны благодарить Заболотного за ничью.
Всем здоровья.
Очень слабо сыграли Обляков, Магнуссон , Чалов. Федя своими скрытыми передачами ставил в тупик своих же партнеров. Очень неважно сыграл и Влашич. В целом Сочи выглядели солиднее и в атаке , и в обороне. Ну , а армейцы должны благодарить Заболотного за ничью.
Всем здоровья.