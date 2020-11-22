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Федотов: «У нас было больше моментов»

сегодня, 16:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Наставник «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

То, что планировали, посмотрев ЦСКА, мы в этот раз использовали. На мой взгляд, у нас было больше моментов, больше остроты, обидно, что не забрали 3 очка. Момент Заболотного? Остается восхищаться мастерством Игоря Акинфеева. Вспоминаю игру ЦСКА с «Оренбургом», когда Деспотович пробивал под перекладину и Акинфеев выручил. Большая заслуга Акинфеева, что мы не забрали 3 очка.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Bolshoy (раскрыть)
сегодня в 18:44
Мне он всегда не нравился. Опорник из него никудышний . Ни паса, ни дриблинга нормального , ни поставленного удара.. Плюс у него один - здоровье, носится как заведенный. Играя два года практически без замен , прибавил меньше всех.
Bolshoy
Bolshoy ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:23
Обляков когда хорошо сыграл? Наверное, я плохо разбираюсь в футболе, но когда такого игрока берут еще и в сборную, то это уже вредительство...)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:20
А что так все Зеболотного срамят, он совсем не давно забивал крутейшие голы в стиле Ван Бастена и Персика!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:12
Лучший игрок ЦСКА в матче с Сочи по всем версиям Антон Заболотный!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:01
Да, блин, отскок ЦСКА!
Juve14
Juve14
сегодня в 17:41
Это правда, если бы не Зеболотный разгром коней был бы неизбежен
oFANATo
oFANATo
сегодня в 17:17, ред.
За больше моментов очков не добавляют.
По факту ЦСКА открыл счёт.
Фарм клуб зенита еле отыгрался.
Короче отскочил фарм клуб.
А ЦСКА заслуженно занимает первое место после первого круга!!!✌️😆
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:58
Проще говоря - конюшня отскочила. Зе Болотного нужно гнать из команды куда-нить в ФНЛ...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:54
соглашусь. счет не по игре. вы должны были побеждать сегодня. о причинах пусть драник расскажет))
Cat01
Cat01
сегодня в 16:50
Счёт по игре! Потеряли очки...
beefs
beefs
сегодня в 16:49
а на табло 1-1....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:49
Несмотря на ничью - это был один из худших матчей армейцев. Полтора момента за игру - это очень мало, тем более что играли дома. После быстро забитого мяча, команда села в оборону и надеялась на контратаки , но защита Сочи играла без ошибок, все пресекалось на подходах к штрафной. Гости быстро сравняли счет и стали создавать моменты у ворот Акинфеева. Но не покидала уверенность , что Сочи больше не забьют, поскольку на острие всегда оказывался непревзойденный мастер по истреблению голевых моментов - Заболотный. Так и случилось. В последней четверти матча армейцы забрали мяч, но моментов так и не создали.
Очень слабо сыграли Обляков, Магнуссон , Чалов. Федя своими скрытыми передачами ставил в тупик своих же партнеров. Очень неважно сыграл и Влашич. В целом Сочи выглядели солиднее и в атаке , и в обороне. Ну , а армейцы должны благодарить Заболотного за ничью.
Всем здоровья.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:46, ред.
Согласен Сочи должны были побеждать 100 % просто Зе поставил на то что он запорит столько моментов и Сочи не победять нив коем случии хотя ЦСКА играли отвратитильно просто
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