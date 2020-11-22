Шунин: «Сэйв после удара Зобнина придал мне сил»

Голкипер «Динамо» прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Спартака».

Сэйв после удара Зобнина в первом тайме, когда я перевёл мяч в штангу, придал сил. Чувствуешь себя в игре после трёх недель перерыва, а команда заряжается уверенностью. Хорошо, что моменты возникают и удаётся выручать — без этого было бы неинтересно.

Пропущенный гол? Зобнин обвёл нескольких наших игроков, вывалился в штрафную на убойную позицию, но после первого удара я успел сложиться. Непростой момент для вратаря — в такой ситуации не думаешь, куда именно будет отскок, задача была просто отбить удар. Зобнину повезло, что мяч снова оказался у него и он смог сравнять счёт.