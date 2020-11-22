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Шунин: «Сэйв после удара Зобнина придал мне сил»

сегодня, 15:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Спартака».

Сэйв после удара Зобнина в первом тайме, когда я перевёл мяч в штангу, придал сил. Чувствуешь себя в игре после трёх недель перерыва, а команда заряжается уверенностью. Хорошо, что моменты возникают и удаётся выручать — без этого было бы неинтересно.

Пропущенный гол? Зобнин обвёл нескольких наших игроков, вывалился в штрафную на убойную позицию, но после первого удара я успел сложиться. Непростой момент для вратаря — в такой ситуации не думаешь, куда именно будет отскок, задача была просто отбить удар. Зобнину повезло, что мяч снова оказался у него и он смог сравнять счёт.

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
сегодня в 20:06
Зобнину повезло, а Шунин просто показал класс!?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:44
Вратарь конечно хороший
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:17
Антон на пике карьеры, при такой его форме и фарте Акинфеев на Евро в общем и не нужен.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:41
Вратарь спас команду.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:40
Вратарь в общем неплохой.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:39
немного жаль что не отстоял в сухую))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:29
Шунин был хорош!
Mangur
Mangur
сегодня в 15:27
Без понтов. АНТОН играл хорошо.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 15:15
Хороший сэйв совершил.
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