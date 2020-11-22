Скопинцев: «Во втором тайме „Спартак“ стал больше раскрываться»

Защитник «Динамо» прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком».

Хороший матч. Мне Даниил Лесовой дважды хорошо отдал. В этих моментах хорошо сыграл Максименко, вытащил мячи. Чувствовалось, что нужно в третий раз пробить, чтобы наверняка. Повезло, хорошо получилось.

Во втором тайме «Спартак» стал больше раскрываться, появились зоны, куда можно было бежать и тащить мяч. Получилась удачная контратака. В моменте с голом просто хотел попасть в створ, чтобы удар получился сложным для вратаря. После тренировок остаюсь и бью по воротам, отрабатываю некоторые элементы. Количество перешло в качество.