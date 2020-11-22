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Скопинцев: «Во втором тайме „Спартак“ стал больше раскрываться»

сегодня, 15:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком».

Хороший матч. Мне Даниил Лесовой дважды хорошо отдал. В этих моментах хорошо сыграл Максименко, вытащил мячи. Чувствовалось, что нужно в третий раз пробить, чтобы наверняка. Повезло, хорошо получилось.

Во втором тайме «Спартак» стал больше раскрываться, появились зоны, куда можно было бежать и тащить мяч. Получилась удачная контратака. В моменте с голом просто хотел попасть в створ, чтобы удар получился сложным для вратаря. После тренировок остаюсь и бью по воротам, отрабатываю некоторые элементы. Количество перешло в качество.

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ДСА
ДСА
сегодня в 16:41
Ничья - справедливый результат.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:07
Все лидеры дружно сыграли вничью. Так , что борьба продолжается и явного фаворита пока нет.
makkie
makkie
сегодня в 15:46
Дай Скопинцеву еще раз 10 так пробить - не забьёт.
Хотя гол отменный получился, пока лучший в этом туре.
beefs
beefs
сегодня в 15:43
конечно жаль что не выиграли...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:41
Слишком много разговоров.
drug01
drug01
сегодня в 15:33
Игра была равна играли.... Хорошо
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:32
Неплохой матч получился
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:32
а вы этим пользоваться не умеете)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:31
Потому что устали
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