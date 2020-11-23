Хохлов: «ЦСКА показывает наиболее содержательную игру в РПЛ»

Бывший наставник «Динамо» прокомментировал лидерство ЦСКА в РПЛ .

Я бы не назвал лидерство ЦСКА неожиданным. Эта команда показывает наиболее содержательную игру. Какое-то время команда в ЦСКА строилась, сейчас уже состав сбалансированный и сыгранный. Что касается вчерашнего матча, то «Сочи» довольно хороший футбол показывает. Простой игры не ожидал. Качнуться могло как в одну сторону, так и в другую.