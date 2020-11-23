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Хохлов: «ЦСКА показывает наиболее содержательную игру в РПЛ»

сегодня, 09:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал лидерство ЦСКА в РПЛ.

Я бы не назвал лидерство ЦСКА неожиданным. Эта команда показывает наиболее содержательную игру. Какое-то время команда в ЦСКА строилась, сейчас уже состав сбалансированный и сыгранный. Что касается вчерашнего матча, то «Сочи» довольно хороший футбол показывает. Простой игры не ожидал. Качнуться могло как в одну сторону, так и в другую.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 13:02, ред.
Вчера был отдельный случай. Четверо игроков, включая Дзагоева, Кучаева и Карпова с Васиным отстранили от матча с подозрением на короновирус. Поэтому играть поставили Дивеева со сломанным носом, сотрясом и ЧМТ. Из за того, что не было Дзагоева, закрывать правый фланг поставили не Марадишвили, а Зайнутдинова, который раньше обычно играл слева. На левый фланг поставили Щенникова, который из-за травмы не помню когда уже последний раз играл. При этом многие игроки только успели вернуться из своих сборных. Какой содержательной игры можно было ждать в этой ситуации? Хорошо хоть вообще не проиграли!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 12:56
Наконечника им хорошего не хватает. Не нормального, а именно хорошего. То есть быстрого, взрывного, резкого и с поставленным ударом. Взяли Гайча, а он вообще не подходит - ни скорости ни резкости ни удара.
oFANATo
oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:13, ред.
Ради РПЛ спартак в прошлом сезоне занял 7-ое место, что бы не играть в еврокубках😆🤣😆
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:11
ЦСКА сейчас показывает самую содержательную игру в РПЛ
И заслуженно выиграл первый круг удерживая первое место.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:28
По сути ЦСКА это реально на текущий момент более менее играющий клуб в РПЛ, ну Спартак ещё, но у Спартака проблем не решённых в игре намного больше. Зенит в РПЛ вытаскивают индивидуальные действия, Локо и Краснодар сдулись, Ростов постоянно дербанят, что не даёт Карпину качественный шаг вперёд сделать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:01
И все равно игра ЦСКА (особенно с учетом Влашича, Фернандеса, Эджуке) оставляет послевкусие нереализованного потенциала.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:59
это когда же он это подсмотрел? )))))))) вчера наверное)))))))
LOpp
LOpp
сегодня в 09:55
Ради РПЛ сливают лигу Европы
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:51
Вчера мы так и не увидели эту содержательную игру.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:49
Они лучшие из худших.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:45
Ага, на первом ведь месте...
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