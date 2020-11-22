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Безразличие и несобранность. «Арсенал» — худшая команда из числа топовых

22 ноября 2020, 23:43
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«Арсенал» Микеля Артеты сыграл вничью с «Лидсом» Марсело Бьелсы. «Соккер.ру» — о том, что только чудо помешало «канонирам» проиграть в бездарном матче.

«Арсенал» — худшая команда из числа топовых

К девятому матчу в чемпионате «Арсенал» подошел в незавидном положении, на 13-м месте в турнирной таблице. Что для «канониров», имя которых все еще ассоциируется с топовой командой, подобно глубокому провалу. Да, там рядом еще «Манчестер Сити», но команда Хосепа Гвардиолы все же меньше матчей сыграла и по содержанию своего футбола не выглядит так безнадежно, как «Арсенал» в последних матчах. После игры с «Лидсом» у «Арсенала» стало 13 очков, он приподнялся на 11-е место.

Пауза на матчи сборных не помогла «Арсеналу»

Нужно вспомнить, как «Арсенал» уходил на ту самую паузу. Это был матч с «Астон Виллой», причем домашний. «Канониры» совершенно безвольно развалились и проиграли со счетом 0:3. Тогда предстоящий перерыв выглядел как спасение, как возможность выдохнуть и набраться сил. Игра с «Лидсом» показала, что за время паузы «Арсенал» не сделал ни единого шага вперед в понимании того, во что он хочет и может играть. Артету у руля «Арсенала» спасает лишь участие в Лиге Европы и единичные всплески, вызванные скорее провалами некоторых конкурентов. Речь о серии из трех побед подряд, которая предшествовала игре с «Астон Виллой». Тогда «Арсенал» в Лиге Европы приговорил крупно «Дандолк» (3:0) и «Мельде» (4:1), а между ними одолел МЮ – 1:0.

Но два матча подряд «Арсенал» показывает, что просто не понимает, как ему играть, в какой футбол, по какой схеме, как создавать моменты, как держать удар, когда что-то не получается. «Арсенал» представляет собой по-прежнему набор апатичных безразличных исполнителей. Артета попытался откликнуться на просьбы болельщиков и выпустил на поле в атаке одновременно Пепе и Виллиана, правда, первый удалился, а второго заменили в перерыве из-за полной бесполезности. Переместили в центр Обамеянга, который этим несколько раз пользовался, убегая в перспективные, но все такие же пустые забеги. Все это тоже выглядело как игра с листа, а не как подготовленная обоснованная идеей тактика.

Удаление помогло «Арсеналу»

Парадоксальным образом удаление, которое случилось в составе «Арсенала» на 51-й минуте, ему даже помогло. До того момента «канониры» не были острее соперника, не были интереснее. Они играли хуже «Лидса», но морально терзались: ведь от них требовалось атаковать, созидать. Когда же «Арсенал» оказался вдесятером, сомнений не осталось – нужно садиться в оборону. Теперь уже с чистой совестью и спокойным сердцем, ведь никто не осудит, что команда села в глухую защиту, играя в меньшинстве против сумасшедших по своей энергичности ребят Бьелсы. Это успокоение помогло «Арсеналу» сосредоточиться и понять для самого себя, как действовать. Психологически команду разгрузило, а заодно принесло дополнительное оправдание на случай разговоров после матча. Будут критиковать – ну, ребята в меньшинстве же играли.

«Арсенал» и его беспомощность

И как-то забудется тот факт, что и в равных составах «канониры» ничего не могли создать. Более того, первый удар в створ «Арсенал» нанес, когда играл вдесятером. И самый острый момент создал тоже в меньшинстве – когда в самом конце игры Сака не смог переиграть вратаря с глазу на глаз, получив шикарный пас от Бельерина. 25 ударов по воротам Лено нанесли игроки «Лидса» (больше половины – в равных составах). Правда, только четыре из них пришлись в створ. Зато трижды подопечные Бьелсы попадали в каркас ворот – вот что значит невезение. У «Арсенала» же набежало всего девять ударов и только два – в створ. Без спасений Лено и неудач напористого, но немного примитивного «Лидса» в атаке «Арсенал» был бы обречен.

Пепе олицетворяет состояние «Арсенала»

Само удаление Пепе символично. Помимо того, что оно пошло на руку для оправданий «Арсенала», это еще и характеристика настроений в команде, характеристика эмоционального состояния. Ведь это не удаление от излишней старательности, не удаление от неосторожного действия. Это удаление за откровенно глупое поведение, когда команда находится в кризисном положении. Пепе просто решил пободаться с Алиоски, толкнул его головой в неигровой ситуации, когда мяч был совсем в другом месте. Он не мог не знать, что есть ВАР, который гарантирует наказание, а оно совершенно точно будет удалением. Тут, кстати, можно вспомнить слова самого Пепе, сказанные им во время перерыва на игры сборных:

Моя цель – играть больше. Еще немного больше. Артета хочет, чтобы я был на сто процентов сосредоточенным на игре все 90 минут. А потом я оказываюсь на скамейке запасных. Любому игроку очень неприятно находиться на скамейке запасных.

Видимо, Пепе придется снова привыкать к скамейке, если уж он таким образом использует доверие тренера. Артета уже после игры в ярости бросил, что разберется с Пепе, и его поведение совершенно неприемлемо. Так или иначе, время на раздумья у Пепе будет. Он пропустит три игры чемпионата, включая дерби с «Тоттенхэмом». Не такого ждали фанаты от игрока, который претендует на статус звезды и обошелся клубу в 72 миллиона фунтов стерлингов. Не такого отношения, не такой игры. Растерянность, несобранность и неорганизованность вкупе с безразличием к происходящему – такой спектр эмоций демонстрировал Пепе. Таким сейчас является и «Арсенал».

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
23 ноября в 12:53
Неплохая статья, но Арсенал играет в абсолютно своей манере
Nazi
Nazi
23 ноября в 12:21
После Венгера Арсенал стал той же унылой командой, какой был до его прихода.

Единственное что остается настоящим болельщикам это ютюб.

Всем кто радовался увольнению Арсена большой привет :) Наслаждайтесь вволю :) Наслаждаться придется дооооооооолго :)
aNOOBis
aNOOBis ответ d_fincher (раскрыть)
23 ноября в 11:56
Венгера убрали абсолютно обоснованно, а, вот, замену ему не нашли соответствующую.

Очень странная идея у людей, что придёт бывший неяркий игрок и станет офигенным тренером
aNOOBis
aNOOBis ответ Raamtvall (раскрыть)
23 ноября в 11:54
Он зрелищный дриблер и удар с левой хороший, но он второй сезон не может заиграть...или кто-то его не может интегрировать, но интегрировать то не во что, у нас типичный пример "осёл, козёл, мартышка да косолапый мишка"
Raamtvall
Raamtvall
23 ноября в 10:49
Да какая там Пепе звезда, они хоть когда-нибудь начнут анализировать? Кем он пришёл? Нонейм из Лилля, который просто забил чуть больше обычного во французском болоте. На поверку - очередной безмозглый чёрный, которому неадекватная зп и стоимость трансфера в голову ударили. Что, с Дембеле не так было? С Марсьялем (он более-менее начал играть сезон аж на 4й в МЮ)? С кепкой (до сих пор бедные пенсионеры не знают, куда его выкинуть)? Понапридумывают "звёзд" из воздуха, потом удивляются - а чойта они не оправдывают ожидания? Перспективные игроки, да, выделяющиеся, но НЕ ЗВЁЗДЫ. И то, что всякие лилли и бенфики за таких ценники задирают, это их проблемы и банальный риск для покупателей. Можно находить нормальных игроков, не выкидывая по 90-100 за человека.
d_fincher
d_fincher
23 ноября в 08:57
Я просто вспоминаю с каким восторгом фанаты Арсенала радовались, когда убрали Венгера. Как они кричали, что эти мелкие трофеи уже надоели. Что пора бороться за первое место. Арсен нам не нужен, он старый, он - это не Арсенал. Сейчас придет новый молодой специалист и вот тогда мы всем покажем. Клоуны)
LMI
LMI
23 ноября в 08:44
Зато у нас коуч друг Пепа.
Конечно же что тут говорить. Самый худший состав на моей памяти, самая худшая организация команды, самая худшая самоотдача и ответственность игроков за последние лет так 35, а то и 40. Безусловно - катастрофа по всем направлениям. И выхода нет в данной ситуации - менеджмент и руководство АБСОЛЮТНО не соответствуют реалиям современного клуба
sanek5700
sanek5700
23 ноября в 06:46, ред.
Из топовых, серьезно? Лидс тоже тогда из топовых, когда то же был...
volga.kot
volga.kot
23 ноября в 06:26
А ведь такая команда была в недавнем прошлом!
DVL
DVL
23 ноября в 06:07, ред.
Арсенал является середняком (чуть выше среднего) ещё в последние сезоны при Венгере, увы.
Лидс играет в привлекательный атакующий футбол с высоким прессингом. Им бы реализацию подтянуть, столько упущенных моментов в каждом матче.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
23 ноября в 05:04
Ну может и не худшая!
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