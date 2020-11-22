Безразличие и несобранность. «Арсенал» — худшая команда из числа топовых

1606077781

22 ноября 2020, 23:43

«Арсенал» Микеля Артеты сыграл вничью с «Лидсом» Марсело Бьелсы. «Соккер.ру» — о том, что только чудо помешало «канонирам» проиграть в бездарном матче.

«Арсенал» — худшая команда из числа топовых

К девятому матчу в чемпионате «Арсенал» подошел в незавидном положении, на 13-м месте в турнирной таблице. Что для «канониров», имя которых все еще ассоциируется с топовой командой, подобно глубокому провалу. Да, там рядом еще «Манчестер Сити», но команда Хосепа Гвардиолы все же меньше матчей сыграла и по содержанию своего футбола не выглядит так безнадежно, как «Арсенал» в последних матчах. После игры с «Лидсом» у «Арсенала» стало 13 очков, он приподнялся на 11-е место.

Пауза на матчи сборных не помогла «Арсеналу»

Нужно вспомнить, как «Арсенал» уходил на ту самую паузу. Это был матч с «Астон Виллой», причем домашний. «Канониры» совершенно безвольно развалились и проиграли со счетом 0:3. Тогда предстоящий перерыв выглядел как спасение, как возможность выдохнуть и набраться сил. Игра с «Лидсом» показала, что за время паузы «Арсенал» не сделал ни единого шага вперед в понимании того, во что он хочет и может играть. Артету у руля «Арсенала» спасает лишь участие в Лиге Европы и единичные всплески, вызванные скорее провалами некоторых конкурентов. Речь о серии из трех побед подряд, которая предшествовала игре с «Астон Виллой». Тогда «Арсенал» в Лиге Европы приговорил крупно «Дандолк» (3:0) и «Мельде» (4:1), а между ними одолел МЮ – 1:0.

Но два матча подряд «Арсенал» показывает, что просто не понимает, как ему играть, в какой футбол, по какой схеме, как создавать моменты, как держать удар, когда что-то не получается. «Арсенал» представляет собой по-прежнему набор апатичных безразличных исполнителей. Артета попытался откликнуться на просьбы болельщиков и выпустил на поле в атаке одновременно Пепе и Виллиана, правда, первый удалился, а второго заменили в перерыве из-за полной бесполезности. Переместили в центр Обамеянга, который этим несколько раз пользовался, убегая в перспективные, но все такие же пустые забеги. Все это тоже выглядело как игра с листа, а не как подготовленная обоснованная идеей тактика.

Удаление помогло «Арсеналу»

Парадоксальным образом удаление, которое случилось в составе «Арсенала» на 51-й минуте, ему даже помогло. До того момента «канониры» не были острее соперника, не были интереснее. Они играли хуже «Лидса», но морально терзались: ведь от них требовалось атаковать, созидать. Когда же «Арсенал» оказался вдесятером, сомнений не осталось – нужно садиться в оборону. Теперь уже с чистой совестью и спокойным сердцем, ведь никто не осудит, что команда села в глухую защиту, играя в меньшинстве против сумасшедших по своей энергичности ребят Бьелсы. Это успокоение помогло «Арсеналу» сосредоточиться и понять для самого себя, как действовать. Психологически команду разгрузило, а заодно принесло дополнительное оправдание на случай разговоров после матча. Будут критиковать – ну, ребята в меньшинстве же играли.

«Арсенал» и его беспомощность

И как-то забудется тот факт, что и в равных составах «канониры» ничего не могли создать. Более того, первый удар в створ «Арсенал» нанес, когда играл вдесятером. И самый острый момент создал тоже в меньшинстве – когда в самом конце игры Сака не смог переиграть вратаря с глазу на глаз, получив шикарный пас от Бельерина. 25 ударов по воротам Лено нанесли игроки «Лидса» (больше половины – в равных составах). Правда, только четыре из них пришлись в створ. Зато трижды подопечные Бьелсы попадали в каркас ворот – вот что значит невезение. У «Арсенала» же набежало всего девять ударов и только два – в створ. Без спасений Лено и неудач напористого, но немного примитивного «Лидса» в атаке «Арсенал» был бы обречен.

Пепе олицетворяет состояние «Арсенала»

Само удаление Пепе символично. Помимо того, что оно пошло на руку для оправданий «Арсенала», это еще и характеристика настроений в команде, характеристика эмоционального состояния. Ведь это не удаление от излишней старательности, не удаление от неосторожного действия. Это удаление за откровенно глупое поведение, когда команда находится в кризисном положении. Пепе просто решил пободаться с Алиоски, толкнул его головой в неигровой ситуации, когда мяч был совсем в другом месте. Он не мог не знать, что есть ВАР, который гарантирует наказание, а оно совершенно точно будет удалением. Тут, кстати, можно вспомнить слова самого Пепе, сказанные им во время перерыва на игры сборных:

Моя цель – играть больше. Еще немного больше. Артета хочет, чтобы я был на сто процентов сосредоточенным на игре все 90 минут. А потом я оказываюсь на скамейке запасных. Любому игроку очень неприятно находиться на скамейке запасных.

Видимо, Пепе придется снова привыкать к скамейке, если уж он таким образом использует доверие тренера. Артета уже после игры в ярости бросил, что разберется с Пепе, и его поведение совершенно неприемлемо. Так или иначе, время на раздумья у Пепе будет. Он пропустит три игры чемпионата, включая дерби с «Тоттенхэмом». Не такого ждали фанаты от игрока, который претендует на статус звезды и обошелся клубу в 72 миллиона фунтов стерлингов. Не такого отношения, не такой игры. Растерянность, несобранность и неорганизованность вкупе с безразличием к происходящему – такой спектр эмоций демонстрировал Пепе. Таким сейчас является и «Арсенал».