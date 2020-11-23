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Наумов: «По игре „Локомотив“ уже начинает превращаться в середняка»

сегодня, 08:48
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу москвичей над «Арсеналом» в 15-м туре РПЛ.

По игре «железнодорожники» уже начинают превращаться в середняка. Что соответствует их текущему месту в таблице. Команде весь сезон очень тяжело даются игры с командами из низа таблицы. Пока в основном ей удается набирать очки, но с большим трудом.

Есть только неплохая игра вторым номером. И с «Арсеналом» она сработала в момент, когда «Локо» остался вдесятером, и тулякам пришлось чуть больше идти вперед. До этого они только оборонялись. И хоть у ворот «Локомотива» не было моментов, сама команда не смогла почти ничего создать у ворот туляков.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 09:23
это болезнь всего российского футбола...
STVA 1
STVA 1 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 09:11
Ещё и Гжегош веганом стал... Спасайте парня... А если серьёзно, то Николич не тянет Локомотив по моему сугубо личному мнению. Удачи!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:07
Только заметил? Это с приходом "Супер тренера" началось...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:05
Рано делать какие то предварительные выводы. Потеряв Баринова и одного из Миранчуков , команда конечно в качестве потеряла, но Антон вполне справляется с ролью лидера, а новичок Зе Луииш потихоньку набирает обороты. Зимой Локо наверняка попытается усилиться, так что хоронить Локомотив , я бы не торопился. Впереди целый круг, все и даже лидеры теряют очки. Всем предстоят еще очные встречи и все может кардинально измениться. Ждем начала второго круга и интересных матчей.
Всем здоровья.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 08:58
Как болельщик Локо скажу,что мы никогда не умели играть первым номером и всех своих успехов добились при игре от обороны.И неудачная игра Локо против аутсайдеров в настоящий момент очень легко объясняется,травма Баринова, отъезд Лехи и потеря формы Крыховяком,ключевые игроки Локо.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:51
Один из самых скучных матчей...
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