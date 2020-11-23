Наумов: «По игре „Локомотив“ уже начинает превращаться в середняка»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу москвичей над «Арсеналом» в 15-м туре РПЛ .

По игре «железнодорожники» уже начинают превращаться в середняка. Что соответствует их текущему месту в таблице. Команде весь сезон очень тяжело даются игры с командами из низа таблицы. Пока в основном ей удается набирать очки, но с большим трудом.

Есть только неплохая игра вторым номером. И с «Арсеналом» она сработала в момент, когда «Локо» остался вдесятером, и тулякам пришлось чуть больше идти вперед. До этого они только оборонялись. И хоть у ворот «Локомотива» не было моментов, сама команда не смогла почти ничего создать у ворот туляков.