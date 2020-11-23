Хомуха: «„Зенит“ играл на фоне серьезных кадровых потерь»

Бывший полузащитник «Зенита» прокомментировал ничью питерцев с «Ахматом» в матче 15-го тура РПЛ .

Сегодня в нашем чемпионате нет команд, которые на голову превосходят остальных. Поэтому просто не бывает никому — особенно если твой соперник играет дома при поддержке своих болельщиков. «Ахмат» — хорошо организованная команда с волевыми качествами. И реализовала то, что создала. Здесь ничего удивительного нет. «Зенит» играл на фоне серьезных кадровых потерь, а также нагрузок у некоторых своих игроков, выступавших за сборные.