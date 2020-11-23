Хомуха: «„Зенит“ играл на фоне серьезных кадровых потерь»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал ничью питерцев с «Ахматом» в матче 15-го тура РПЛ.
Сегодня в нашем чемпионате нет команд, которые на голову превосходят остальных. Поэтому просто не бывает никому — особенно если твой соперник играет дома при поддержке своих болельщиков. «Ахмат» — хорошо организованная команда с волевыми качествами. И реализовала то, что создала. Здесь ничего удивительного нет. «Зенит» играл на фоне серьезных кадровых потерь, а также нагрузок у некоторых своих игроков, выступавших за сборные.
Один Малком наверное стоит больше чем весь Ахмат! Так, что там с проблемами у Зенита? Не позорно ли об этом говорить? Дзюба кстати в сборную не вызывался и что где игра?
Один Малком наверное стоит больше чем весь Ахмат! Так, что там с проблемами у Зенита? Не позорно ли об этом говорить? Дзюба кстати в сборную не вызывался и что где игра?