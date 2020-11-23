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Хомуха: «„Зенит“ играл на фоне серьезных кадровых потерь»

сегодня, 08:14
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал ничью питерцев с «Ахматом» в матче 15-го тура РПЛ.

Сегодня в нашем чемпионате нет команд, которые на голову превосходят остальных. Поэтому просто не бывает никому — особенно если твой соперник играет дома при поддержке своих болельщиков. «Ахмат» — хорошо организованная команда с волевыми качествами. И реализовала то, что создала. Здесь ничего удивительного нет. «Зенит» играл на фоне серьезных кадровых потерь, а также нагрузок у некоторых своих игроков, выступавших за сборные.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:14
Вилков?)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:06
Серьезное превосходство бюджета, продолжительный отдых пародии на капитана и закулисное доминирование не помогли обыграть "Ахмат". Время поныть об усталости и кадровых потерях.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:02
Сейчас у всех потери, условия одинаковые
nubom
nubom
сегодня в 08:50
Именно в таких критических ситуациях проявляется профессионализм тренера и игроков...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:45
А Ахмат играл на фоне не обоснованных и баснословных вливаний в футболистов со стороны Зенита и ничего в ничью сыграл.
Один Малком наверное стоит больше чем весь Ахмат! Так, что там с проблемами у Зенита? Не позорно ли об этом говорить? Дзюба кстати в сборную не вызывался и что где игра?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 08:45
Просто Ахмат играл лучше.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:44
У них игроков на две команды, не то что у других.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 08:44
Так в Зените Малком всю игру и делал после возобновления прошедшего чемпионата,весь расчет на его индивидуальные качества.Ведь Семак "отличный" тренер,"прекрасно" ставит командную игру...
ДСА
ДСА
сегодня в 08:44
У других состояние не лучше.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:43
Сейчас без кадровых потерь только члены РФС и РПЛ.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:36
Сейчас все играют с такими же проблемами.
LOpp
LOpp
сегодня в 08:26
Перед матчем в списке травмированных у Зенита были - новичок Вендел и вечно травмированный Малком.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:24
Спартак, ЦСКА, Краснодар, Рубин, Ростов....весь первый круг играют на фоне кадровых потерь . А уж лавку питерскую вообще с другими не сравнить. Так , что всем сейчас трудно из-за кадровых потерь.
andre_can
andre_can
сегодня в 08:23
да забыть! надо к итальяшкам готовиться!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:18
И судья был за Ахмат...
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