Червиченко: «„Зенит“ очень медленный, совершенно нет скоростей у команды»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

Мне кажется, «Зенит» очень медленный, совершенно нет скоростей у команды. И некем ускорять игру. А что можно выиграть без скорости? Конечно, можно обвинять Семака, что он немного слабоват для команды с такими претензиями. Но ведь тренер не может заставить бежать быстрее ни Дзюбу, ни Ерохина, ни этого бедного Жиркова, который в свои 37 лет должен бегать и в сборной, и в клубе. Это же можно сказать и про Ловрена, и про Ракицкого.

Проблема Семака, наверное, в том, что он не может настоять и заставить руководство приобретать скоростных игроков. Либо он не может это донести, либо в руководстве этого не понимают, но нынешний «Зенит» очень медленный. Поэтому следуют поражения в Лиге чемпионов.