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Червиченко: «„Зенит“ очень медленный, совершенно нет скоростей у команды»

сегодня, 11:34

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

Мне кажется, «Зенит» очень медленный, совершенно нет скоростей у команды. И некем ускорять игру. А что можно выиграть без скорости? Конечно, можно обвинять Семака, что он немного слабоват для команды с такими претензиями. Но ведь тренер не может заставить бежать быстрее ни Дзюбу, ни Ерохина, ни этого бедного Жиркова, который в свои 37 лет должен бегать и в сборной, и в клубе. Это же можно сказать и про Ловрена, и про Ракицкого.

Проблема Семака, наверное, в том, что он не может настоять и заставить руководство приобретать скоростных игроков. Либо он не может это донести, либо в руководстве этого не понимают, но нынешний «Зенит» очень медленный. Поэтому следуют поражения в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
сегодня в 18:01
если ролик Дзюбы запустить в ускоренной перемотке, то он весьма быстрым кажется)))
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 17:48
У нас все команды словно задрюченные
Брулин
Брулин
сегодня в 17:31
Пора бы этого бегемота раскулачивать. Не знаете, когда наши придут?
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 17:15
Бомжи уже проиграли резервистам Лацио, если выйдет основной состав итальянцев - будет ещё больнее !
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 17:14
    Xeniumv387
    Xeniumv387 ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 16:45
    "Пробка - подарок из Африки "
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 15:50
    Да не сказал бы я. что у нас чемпионат медленный; кстати и в Италии, и в Испании не быстрый. Только игроки там всё делают быстрее, чем наши: быстрее обрабатывают мяч, быстрее принимают решение, быстрее доставляют мяч в штрафную соперника, меньше тратят времени на атакующие действия и подготовку к ним в центре поля. Вот и складывается у многих впечатление, что наши футболисты занимаются спортивной ходьбой, а ТАМ - бегут что есть мОчи.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 15:37
    Ладно бы ещё игроки, которых назвал Червиченко, бегали медленно - это не самое страшное, другие футболисты могли компенсировать этот недостаток на поле. Но они ещё и соображают медленно, и все ТТД выполняют также не спеша по сравнению с европейскими ребятами. А если все эти недостатки приплюсовать друг к другу, то и имеем в результате то, что имеем. А потому надеяться на положительный исход в матче с "Лацио" не имеет смысла. На мой взгляд.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 15:28
      альсато
      альсато
      сегодня в 15:27
      для нашего чемпионата-сойдет и так!))))...а там у нас санкции)))))
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 15:23
      Медленный как дзюба и не поворотливы тоже как дзюба.
      1asss
      1asss
      сегодня в 15:16
        Footbolista
        Footbolista
        сегодня в 14:52
        Черепашки онаниньзя...
        Kosmos58
        Kosmos58
        сегодня в 14:34
        Так им мешки с деньгами бегать быстро не дают!.
        Nick Ch
        Nick Ch
        сегодня в 14:21
        А чего ещё ожидать от бомжей? На острие черепаха-онанист, который никогда бегать не умел, а защитникам уже суммарно 100 лет...
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        сегодня в 14:09
        Да, и Лацио этим будет регулярно пользоваться! Считаю, что в предстоящем матче именно римский клуб является фаворитом.
        Artemon9
        Artemon9
        сегодня в 13:59
        Зенит с Семаком- черепахи.
        Так Червь говорит наконец,
        И слышим мы охи и ахи,
        И "Боже, это конец!"
        Джон Иванов
        Джон Иванов
        сегодня в 13:57
        Пол команды пенсионеры с баснословными зарплатами, они еще хотят какое-то время поиграть за эти суммы, поэтому берегут силы, чтобы не вымотаться и не травмироваться
        NEADEKVAT
        NEADEKVAT
        сегодня в 13:46
        Брюгге сходу поставил на место) Да, это не гнилой РПЛ феерить)
        sv_1969
        sv_1969 ответ За адекватность (раскрыть)
        сегодня в 13:39, ред.
        Зато Чердак усирается в твитере что уровень у нас растет))Чердак это конечно пустобрех. Его там народ за76. Так он и здесь в передаче срач тв это специально вставил. Наверное он мазахист. Шалимов ему намекнул, что чемп интересный, но результаты сборной и в еврокубках говорят обратное. Пох... Проигнорил.
        За адекватность
        За адекватность
        сегодня в 13:21
        Чемпионат у нас такой. Не по футболу, а по спортивной ходьбе с мячом. Как говорит И.Шалимов "нет результатов в ЕК", а откуда им взяться, если в такой доисторический футбол, как в РФПЛ, никто не играет. Если у нас команда на современных скоростях с высоким прессингом проведет один тайм, то на второй она не выйдет. Все будут в реанимации с инсультами и инфарктами. Утрирую конечно. Вот и ходят себе в РФПЛ пешочком изредка переходя на бег трусцой. Работа не пыльная, зарплата хорошая, стремиться себя показать, дабы уехать в более сильный чемпионат не нужно, "нас и здесь неплохо кормят." Как обычно личное мнение.
        lotsman
        lotsman
        сегодня в 13:09
        Можно подумать, что остальные, ну очень скоростные. Вот только почему то в Европе они тоже не блещут.))
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        сегодня в 12:59
        Во вторник ещё, оно продолжит в Европе ковать, своё законное - четвёртое
        А чемпион то не настоящий
        А чемпион то не настоящий
        сегодня в 12:59
        Этим дедам до лампочки,они просто получают в газпроме бешеные миллионы((((
        Caniggia
        Caniggia
        сегодня в 12:59
        Мягкий Семак не может повлиять на возрастных игроков, которые немногим ему моложе, он для них не авторитет. Если хотят не позориться в Европе, пусть находят авторитетного и жёсткого тренера. А Семак - это по прежнему уровень Уфа-автобус. Но у него еще есть время стать хорошим тренером.
        Serg_Diamond
        Serg_Diamond
        сегодня в 12:52
        А чего еще ждать от этих пенсионеров? Но отсутствие скорости и старость - оборотная сторона опыта. Хотели опытных - получите!
        зигзаг
        зигзаг
        сегодня в 12:51
        Пример Байер Шмидта, не имея топ футболистов, а как с грандами играл! Брали именно прессингом и беготней. И получалось! Да еще как! Но там была самоотдача.
        А у зенита ни стремления, ни техники у игроков нет. Примитивный футбол от деревянных.
        Потолок зарплат вводить необходимо, за проигрыш урезать, за выиграш добавлять, за ошибки снова урезать. Вот тогда засуетяться. А им пофиг, и так вечно слабые жребии купленные, так еще в зарплате ничего не меняется не смотря на результаты
        STVA 1
        STVA 1
        сегодня в 12:45
        Зениту наждо давно избавляться от дзюбозависимости!Нужен быстрый и забивной форвард! А тактика заброса на Зюбу уже давно устарела и если в РПЛ все уже знают как играть против Зенита , то в ЛЧ и подавно!
        Да и пара ЦЗ довольно медленная для ЛЧ!Если в РПЛ их скорости хватает , то опять же в ЛЧ не хватает. Думаю в пару к Ловрену хорошо подошел бы игрок с хорошей стартовой скоростью , такой допустим как Алаба.
        alex074
        alex074
        сегодня в 12:40
        Кому там бегать...Их лидер, Граф-74ло всегда пешком по полю ходит...а остальные равняются на него.
        particular
        particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
        сегодня в 12:36
        Это факт... Отсутствие скорости компенсируется, якобы, мастерством и опытом, которые отягощены высокомерием, ленью, ветхостью и неготовностью играть в другой футбол...
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