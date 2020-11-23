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Митрюшкин: «Карпин? Мне всегда нравилось, как он работает»

сегодня, 09:50

Российский голкипер Антон Митрюшкин, выступающий за «Фортуну», рассказал об опыте работы под руководством Валерия Карпина в «Спартаке».

За несколько дней до матча я понимал, что это случится (выйдет в основе «Спартака»). По тренировкам чувствовалось, что меня наигрывали. Никогда не забуду, как помогали вратари — Тема Ребров, Серега Песьяков и Андрей Дикань. Казалось бы, вместо них поставили молодого, но меня так все подбадривали и помогали! Никакой злости не было абсолютно.

Карпин? Мне всегда нравилось, как он работает. Все говорил напрямую, жестко, но зато ничего не скрывал. Я никогда не обижался. Наоборот, многие вещи меня подстегивали и закаляли. Например, на первых тренировках Карпин показательно не обращался ко мне по имени. Кричал: «Эй, вратарь! Иди сюда». В такие моменты у меня внутри все кипело. Думал: ну, сейчас я покажу, что за вратарь. Старался доказать, потому что понимал — это проверка: выдержу или нет. Хотя во время двухсторонок он пихал очень жестко. Но я считаю, что и это нормально. Раз уж пришел тренироваться, не нужно бояться: неважно, что ты молодой — иди в стыки, рубись по полной!

Это европейский подход. Когда в «Сьоне» или в «Фортуне» молодых подтягивают к основе, они не чувствуют себя манекенами, мол, я тут постою аккуратненько, чтобы никому не мешать — меня же все равно для тактики пригласили. Ничего подобного: все лупят по ногам, выгрызают газон и чувствуют себя на равных со всеми. Логика такая: если тебя сюда позвали, значит, ты достоин. Поэтому доказывай, что это так.

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Все комментарии
Charismatic
Charismatic
сегодня в 13:05
Товарищи модераторы, хотелось бы узнать, почему за фразу "читать научись" мне дают бан на сутки, а некоторым личностям за прямое оскорбление пользователя дают только троллинг? Грустно как-то сидеть в бане.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:04
Слишком много Карпина на соккере вчера и сегодня
Legend 6
Legend 6 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 10:42
Не переживай ты так. Вот посмотри лучше мультфильм.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:15
Наверное Антон скоро в Ростове будет!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:03
Добрый день, господа модераторы! Меня вчера забанили на сутки а я так и не понял за что. Вроде никого не обижал а тем более не оскорблял, в моих записях нет мата и ничего другого, раньше я получал бан из-за слова свинья, Вы так и мне не разъянили почему слова конь, волк, козёл, орлы и т.д. можно писать а свинья нет поэтому для подстраховки я перестал писать это слово, прошу разъяснить какие ещё слова я должен вычеркнуть из своего лексикона, чтобы угодить Вам.
stavr74
stavr74 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 09:56
судя по комменту, он это и делает стелет себе дорожку к Валере
ДСА
ДСА
сегодня в 09:50
Ну так надо было в Ростов и переходить. Зарплата точно повыше была бы.
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