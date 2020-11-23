Экс-скаут «Спартака»: «Когда-нибудь Тедеско возглавит большой клуб»

Бывший скаут «Спартака» Антон Чистяков рассказал про свой опыт работы с главным тренером московского клуба .

Надо видеть, как он общается с ребятами. Одной фразой молодого игрока можно сломать или окрылить. Доменико тонко чувствует, какой подход нужен к конкретному игроку. Я уверен, что с таким тренером Маслов и Умяров с Глушенковым, когда тот поправится, будут развиваться.

Он очень круто анализирует соперника и поддерживает правильную атмосферу в команде. Я уверен, что когда-нибудь Доменико возглавит большой европейский клуб. Мне очень близок его фундаментальный подход, и у нас было полное взаимопонимание. В работе это очень важно, особенно в диалоге главного тренера и спортивного директора.

Он мощный мотиватор и идеально соблюдает баланс — когда пошутить, когда «напихать». Я это видел каждый день. Было приятно находиться в такой здоровой атмосфере.