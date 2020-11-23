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Экс-скаут «Спартака»: «Когда-нибудь Тедеско возглавит большой клуб»

сегодня, 11:30

Бывший скаут «Спартака» Антон Чистяков рассказал про свой опыт работы с главным тренером московского клуба Доменико Тедеско.

Надо видеть, как он общается с ребятами. Одной фразой молодого игрока можно сломать или окрылить. Доменико тонко чувствует, какой подход нужен к конкретному игроку. Я уверен, что с таким тренером Маслов и Умяров с Глушенковым, когда тот поправится, будут развиваться.

Он очень круто анализирует соперника и поддерживает правильную атмосферу в команде. Я уверен, что когда-нибудь Доменико возглавит большой европейский клуб. Мне очень близок его фундаментальный подход, и у нас было полное взаимопонимание. В работе это очень важно, особенно в диалоге главного тренера и спортивного директора.

Он мощный мотиватор и идеально соблюдает баланс — когда пошутить, когда «напихать». Я это видел каждый день. Было приятно находиться в такой здоровой атмосфере.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 15:29
))))..вот и все партачи!..Клуб-Вы не большой!)))))
ДСА
ДСА
сегодня в 13:00
Он и так уже возглавляет большой клуб.
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 12:23, ред.
Клуб имени Мастерковой и Бубки)))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 12:00
Большой клуб любителей прыжков
Alexandr Stuloboev
Alexandr Stuloboev
сегодня в 11:58
Урал по сравнению со спартаком великий.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 11:39, ред.
да кто спорит. перспективы возглавить динамо Бухарест по прежнему чертовски высоки
Mangur
Mangur
сегодня в 11:34
Будущее покажет кто такой Тедеско.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:32
уж куда больше народного то))))
112910415
112910415
сегодня в 11:32
почему бы нет ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:32
Спартак явно маленький...
drug01
drug01
сегодня в 11:31
Может быть удачи
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