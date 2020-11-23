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Венгер: «Наслаждаюсь, когда другие тренеры страдают»

сегодня, 09:58

Французский тренер Арсен Венгер признался, что неудачи других специалистов доставляют ему удовольствие.

В последние годы карьеры в «Арсенале» Венгер много раз сталкивался с критикой из-за плохих результатов команды.

Наслаждаюсь, когда другие тренеры страдают. В этот момент я думаю: «Теперь твоя очередь мучиться, мой друг».

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Все комментарии
Сантус
Сантус
сегодня в 14:36
Я тоже наслаждался тому, как Венгера отрывали от скамейки Канониров...пальцы интересно уже зажили?....)
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 14:21
наслаждаться неудачи другим это называется слабость
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:34
Жестоко! Похоже на старческий маразм.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 12:25
А на вид - "божий одуванчик".
112910415
112910415
сегодня в 11:20
по крайней мере, правдиво !
ДСА
ДСА
сегодня в 10:54
Нормальное человеческое чувство, только никто об этом в открытую не говорит.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:35
Не самое хорошее чувство, но примерно оказывался в такой позиции и ощущая отвращение к себе, испытывал нечто подобное. Арсену жирный минус за низменное наслаждение и плюс за отсутствие лукавства и показного лицемерия.
Я на стреме
Я на стреме ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:32
ты сейчас галимую антиутопию написал. как инструкция хороша, в жизни не применима
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:26
Радоваться неудачам других последнее дело. Тем более заявлять об этом прессе.
Так можно всю жизнь прожить неудачником, ссылаясь что не только ему не везёт.
Правильнее было бы взять себя в руки и добиться, чтобы ругать было не за что.
Только хвалить...
Я на стреме
Я на стреме ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 10:24
зачем? да не святой, но хотя бы не лицемер
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:11
Садр-маздо престарелое
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:00
тебе к доктору нужно)))
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 09:59
Это нормально
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