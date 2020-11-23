Венгер: «Наслаждаюсь, когда другие тренеры страдают»

Французский тренер Арсен Венгер признался, что неудачи других специалистов доставляют ему удовольствие.
В последние годы карьеры в «Арсенале» Венгер много раз сталкивался с критикой из-за плохих результатов команды.
Наслаждаюсь, когда другие тренеры страдают. В этот момент я думаю: «Теперь твоя очередь мучиться, мой друг».
Так можно всю жизнь прожить неудачником, ссылаясь что не только ему не везёт.
Правильнее было бы взять себя в руки и добиться, чтобы ругать было не за что.
Только хвалить...
Так можно всю жизнь прожить неудачником, ссылаясь что не только ему не везёт.
Правильнее было бы взять себя в руки и добиться, чтобы ругать было не за что.
Только хвалить...