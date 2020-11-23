Манчини посетит матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит»

1606156501

вчера, 21:35

Главный тренер сборной Италии посетит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и петербургским «Зенитом». Игра пройдет 24 ноября в Риме.

Манчини около трех недель был на режиме самоизоляции в связи с положительными анализами на коронавирус. 55-летний тренер пропустил три последних матча сборной Италии.

По информации источника, за игрой «Лацио» — «Зенит» на стадионе «Олимпико» Манчини будет наблюдать с VIP-трибуны.

Напомним, что Манчини возглавлял петербургский «Зенит» в сезоне-2017/18. Также Роберто тренировал и «Лацио» в период с 2002 по 2004 год.

Матч «Лацио» – «Зенит» пройдёт без зрителей.