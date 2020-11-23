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Манчини посетит матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит»

вчера, 21:35
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини посетит матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и петербургским «Зенитом». Игра пройдет 24 ноября в Риме.

Манчини около трех недель был на режиме самоизоляции в связи с положительными анализами на коронавирус. 55-летний тренер пропустил три последних матча сборной Италии.

По информации источника, за игрой «Лацио» — «Зенит» на стадионе «Олимпико» Манчини будет наблюдать с VIP-трибуны.

Напомним, что Манчини возглавлял петербургский «Зенит» в сезоне-2017/18. Также Роберто тренировал и «Лацио» в период с 2002 по 2004 год.

Матч «Лацио» – «Зенит» пройдёт без зрителей.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
сегодня в 02:02
он просто может самоутвердиться на этом матче. Если выиграет Лацио, он скажет "вот видите правильно, что я оттуда свалил", а если Зенит, то "это мой вклад"
чел по-любому в плюсе)
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 00:23
Увидит блестящую победу Зенита
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:30
за игроками Лацио будет наблюдать , там как никак игроки сборной Италии имеются.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:53
Интересно, что он хочет там увидеть??? Или кого???
Я на стреме
Я на стреме ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:22
понастальгировать )
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:12
Даже Манчини стало интересно взглянуть, а что это за Дзюба-баловник такой.
LOpp
LOpp
вчера в 22:06
Хочет посмотреть на свой багаж
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:57
Пусть вспомнит былые времена...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:51
Бывшей манекен для шарфиков Зенита доказал свою состоятельность в сборной Италии и теперь надменно будет наблюдать за попытками Семака увести хотя бы одно очко из Рима.
nubom
nubom
вчера в 21:48
Интересно, со стороны Манчини - это мазахизм или старческая сентиментальность?...
Cat01
Cat01
вчера в 21:43
Видно хочет занять место тренера Зенита????
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:37
Для него будет вечер воспоминаний
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