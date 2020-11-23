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Луческу: «„Барселона“ преодолеет этот трудный период и вернется на вершину»

вчера, 22:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями о предстоящем матче против «Барселоны» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Что касается отсутствия Месси, то его участие в матче всегда дает преимущество в техническом плане, в плане созидания, в плане атаки. Но все их игроки находятся на высоком уровне. Плюс талантливые молодые игроки, пускай и в возрасте 21 или 22 лет, уже являются футболистами с некоторым опытом и мастерством.

«Барселона» — одна из лучших команд в мире. Сейчас этот клуб переживает не лучшие времена из-за целого ряда факторов. Но я уверен, что «Барселона», как всегда, преодолеет этот период и вернется на вершину.

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амурец
амурец
сегодня в 02:09
Барселона и так на своём месте
Брулин
Брулин
сегодня в 01:29
- "В «Барселону» попадают не случайно"
Там зараз половина команди "случайних"))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:51
Эх, его слова да богу в уши. Что будет с Барселоной в ближайшее время даже господь бог не знает. Ситуация настолько запутанная, настолько непредсказуемая, что делать какие то долгосрочные прогнозы просто невозможно. Месси в плачевном состоянии, команда потеряла свой рисунок игры, свой шарм. Даже с аутсайдерами игры даются очень трудно, не говоря уже о грандах. О планах на будущее сможем узнать только после выборов, но к тому времени команда может оказаться на дне турнирной таблицы. Кризис в команде налицо . Кто сможет начать возрождение - это пока неизвестно. Болельщикам остается ждать выборов, может хоть после них что то прояснится. А пока остается ждать и надеяться, что рано или поздно все наладится.
Всем здоровья.
Footbolista
Footbolista
вчера в 22:48
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:36
Это трудно будет!
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