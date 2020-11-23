Луческу: «„Барселона“ преодолеет этот трудный период и вернется на вершину»

Главный тренер киевского «Динамо» поделился мыслями о предстоящем матче против «Барселоны» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Что касается отсутствия Месси, то его участие в матче всегда дает преимущество в техническом плане, в плане созидания, в плане атаки. Но все их игроки находятся на высоком уровне. Плюс талантливые молодые игроки, пускай и в возрасте 21 или 22 лет, уже являются футболистами с некоторым опытом и мастерством.

«Барселона» — одна из лучших команд в мире. Сейчас этот клуб переживает не лучшие времена из-за целого ряда факторов. Но я уверен, что «Барселона», как всегда, преодолеет этот период и вернется на вершину.