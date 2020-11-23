Нагельсманн: «„РБ Лейпциг“ определённо хочет дать ПСЖ ощущение „финала“»

Главный тренер «РБ Лейпциг» поделился мыслями перед матчем против ПСЖ в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Большое внимание в ПСЖ мы уделяем Неймару и Килиану Мбаппе. Мы определенно хотим дать им ощущение «финала», о котором они говорили.

Давление завтра не будет решающим фактором. Скорее, форма и общее выступление в игре. Давление есть перед игрой. В течение 90 минут другие факторы имеют решающее значение.