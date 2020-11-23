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Нагельсманн: «„РБ Лейпциг“ определённо хочет дать ПСЖ ощущение „финала“»

вчера, 20:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг23:00 Не начался

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился мыслями перед матчем против ПСЖ в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Большое внимание в ПСЖ мы уделяем Неймару и Килиану Мбаппе. Мы определенно хотим дать им ощущение «финала», о котором они говорили.

Давление завтра не будет решающим фактором. Скорее, форма и общее выступление в игре. Давление есть перед игрой. В течение 90 минут другие факторы имеют решающее значение.

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Я на стреме
Я на стреме ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:39
согласен.
чтоб разогнать тоску, надо ехать в Москву )
sv_1969
sv_1969 ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 22:37
Ему там не интересно будет!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 21:33
Упамекано или Орбан вполне могут устроить Нею ощущение "финала"
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:32
Удачи молодому тренеру !
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 21:17, ред.
а я думаю что Негельсманн определённо хочет дать Тухелю в область чуть ниже "ПСЖ" и перебраться в Париж
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:58
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