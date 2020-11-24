Агент Хакими: «Серия А сложна, но Ашраф уже показывает свои качества»

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сегодня, 00:53

Агент Алехандро Каманьо, представляющий интересы , заявил, что защитнику «Интера» нужно время, чтобы освоиться, и рассказал, что он мог перейти в «Наполи». Летом марокканский футболист перебрался в «Интер» из мадридского «Реала» за 40 миллионов евро.

Нам нужно немного подождать, чтобы увидеть лучшую версию Хакими. Он устраивается поудобнее. Итальянский футбол сложен, но он уже показывает свои качества. У него есть темп и технические навыки. «Наполи» хотел подписать его, но теперь он игрок «Интера», топ-команды.

На счету 22-летнего футболиста три голевые передачи и один гол в 10 матчах во всех турнирах этого сезона.

Недавно Хакими прокомментировал свой переход из «Реала» в «Интер».