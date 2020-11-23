Гасперини: «Победить „Ливерпуль“ было бы большим удовольствием»

Главный тренер «Аталанты» поделился мнением об игре «Ливерпуля» накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Честно говоря, победить их было бы большим удовольствием. Я видел матч «Ливерпуля» против «Лестера», и они, вероятно, переживают свой лучший момент [в сезоне]. Достижение хорошего результата на «Энфилде» было бы очень важно для нашего пути в Лиге чемпионов и дало бы нам большое удовлетворение.