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Гасперини: «Победить „Ливерпуль“ было бы большим удовольствием»

вчера, 23:46
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре «Ливерпуля» накануне матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Честно говоря, победить их было бы большим удовольствием. Я видел матч «Ливерпуля» против «Лестера», и они, вероятно, переживают свой лучший момент [в сезоне]. Достижение хорошего результата на «Энфилде» было бы очень важно для нашего пути в Лиге чемпионов и дало бы нам большое удовлетворение.

Матч «Ливерпуль» — «Аталанта» состоится 25 ноября. Начало — в 23:00 мск.

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:59
да ну брось Гасперини... Клопп будет тут брать 3 очка, чтобы не ехать в Данию вообще.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:39
5-0, скорее, "Аталанта" нулевая в последнее время
Брулин
Брулин
сегодня в 00:04
Думаю будет результативная ничия 2-2
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