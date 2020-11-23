Тренер «Ренна»: «Нам нужно быть более агрессивными против „Челси“»

Главный тренер «Ренна» порассуждал о предстоящем матче против «Челси» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нам нужно быть более агрессивными против такой команды, как «Челси». Мы смогли сделать это в прошлом матче, несмотря на отрицательный результат. И теперь должны сделать то же самое снова. «Челси» — впечатляющая команда, они много забивают, не пропускают много голов.

В прошлом сезоне у нас были более плохие периоды, чем сейчас. Мы должны держаться вместе, чтобы восстановить нашу уверенность. В недавнем прошлом мы показали свою способность реабилитироваться, нет причин для паники.