Тренер «Ренна»: «Нам нужно быть более агрессивными против „Челси“»

Главный тренер «Ренна» Жульен Стефан порассуждал о предстоящем матче против «Челси» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Нам нужно быть более агрессивными против такой команды, как «Челси». Мы смогли сделать это в прошлом матче, несмотря на отрицательный результат. И теперь должны сделать то же самое снова. «Челси» — впечатляющая команда, они много забивают, не пропускают много голов.
В прошлом сезоне у нас были более плохие периоды, чем сейчас. Мы должны держаться вместе, чтобы восстановить нашу уверенность. В недавнем прошлом мы показали свою способность реабилитироваться, нет причин для паники.
Конечно, мы не довольны нашими результатами. Мы плохо сыграли против «Бордо» в минувший уик-энд, но собираемся исправиться, мы все отчаянно пытаемся найти решение наших проблем. Если это не случится завтра, все в порядке. «Челси» занимает второе место в АПЛ, и летом в клуб вложили много денег. Это фантастический клуб.
Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.