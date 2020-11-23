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Тренер «Ренна»: «Нам нужно быть более агрессивными против „Челси“»

вчера, 22:40
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси20:55 Не начался

Главный тренер «Ренна» Жульен Стефан порассуждал о предстоящем матче против «Челси» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Нам нужно быть более агрессивными против такой команды, как «Челси». Мы смогли сделать это в прошлом матче, несмотря на отрицательный результат. И теперь должны сделать то же самое снова. «Челси» — впечатляющая команда, они много забивают, не пропускают много голов.

В прошлом сезоне у нас были более плохие периоды, чем сейчас. Мы должны держаться вместе, чтобы восстановить нашу уверенность. В недавнем прошлом мы показали свою способность реабилитироваться, нет причин для паники.

Конечно, мы не довольны нашими результатами. Мы плохо сыграли против «Бордо» в минувший уик-энд, но собираемся исправиться, мы все отчаянно пытаемся найти решение наших проблем. Если это не случится завтра, все в порядке. «Челси» занимает второе место в АПЛ, и летом в клуб вложили много денег. Это фантастический клуб.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:50
Ренн в не слишком большом порядке сейчас, так что у Краснодара вполне ощутимые шансы на выход в евровесну.
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:48
Будут бить.
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