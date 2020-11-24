Маунт: «Цель „Челси“ — всегда быть номером один и завоёвывать титулы»

Полузащитник «Челси» заявил, что его команда стремится добиться триумфа в этом сезоне во всех турнирах, а не довольствоваться лишь хорошим стартом в АПЛ и Лиге чемпионов.

Это всегда было нашей целью [выиграть титул]. Мы знаем, чего мы можем достичь, и мы знаем уровень игроков в этой группе ЛЧ .

Мы никогда не сможем довольствоваться тем, что находимся на вершине группы в Лиге Чемпионов и идем на вершину АПЛ . Мы никогда не сможем быть довольны этим. Мы знаем, чего можем добиться, и наша цель — всегда быть №1 и завоевывать титулы. Мы знаем, что можем это сделать.

Самое главное на данный момент — попытаться сохранить этот импульс. В каждую игру нужно стараться войти с менталитетом победы.

В данный момент мы находимся в хорошем положении, но нельзя увлекаться. Это захватывающие времена, но мы готовы продолжать упорно работать.