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Левандовски — о завершении карьеры: «Не знаю. Есть время, чтобы подумать»

вчера, 23:34

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски порассуждал о завершении игровой карьеры в мюнхенском клубе.

Не знаю. У меня контракт до лета 2023 года. Я никогда не думаю о том, что будет дальше. Впереди еще два с половиной года.

Так что времени еще много. Я знаю, что могу играть дольше, но у меня достаточно времени, чтобы подумать об этом.

Недавно Левандовски был признан лучшим игроком Бундеслиги в октябре.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 00:11
Вот так должен выглядеть в 32 года, спортсмен, профессионал, КАПИТАН СБОРНОЙ.
А не это недоразумение, теребонькающее свою "высоко задранную планку".
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:38
Ещё поиграет Роберт
mangox22
mangox22
вчера в 23:36
Рано ему еще
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