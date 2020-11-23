Левандовски — о завершении карьеры: «Не знаю. Есть время, чтобы подумать»

Форвард «Баварии» порассуждал о завершении игровой карьеры в мюнхенском клубе.

Не знаю. У меня контракт до лета 2023 года. Я никогда не думаю о том, что будет дальше. Впереди еще два с половиной года.

Так что времени еще много. Я знаю, что могу играть дольше, но у меня достаточно времени, чтобы подумать об этом.