ГлавнаяНовости

Ребров: «„Ференцварошу“ стоит выложиться на полную катушку в матче с „Юве“»

вчера, 23:03
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош23:00 Не начался

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился мыслями о предстоящей встрече с «Ювентусом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Когда играешь на таком уровне, то явно испытываешь страх. Мы играем против «Ювентуса», однако для нас это своего рода бонус. Это отличная возможность, мы хотим сделать все возможное, чтобы представлять Венгрию и болельщиков «Ференцвароша».

Можно легко ошибаться и пропускать голы, но мы постараемся сделать все возможное, постараемся преодолеть страх.

У «Ювентуса» есть несколько лидеров. Помимо Роналду есть такие топовые игроки, как [Альваро] Мората и [Пауло] Дибала. Мы не должны сосредотачиваться только на одном игроке, они очень сильны, и мы должны верить в себя и играть в наш футбол.

Нам стоит думать о своих 11 игроках и выкладываться на полную катушку. Очевидно, что Лига чемпионов всегда сложна, ее нельзя сравнить с венгерским футболом. Посмотрим, что будет завтра, и сможем ли мы привезти очки домой.

Ранее о предстоящем матче порассуждал главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.

Все новости
Гасперини: «Победить „Ливерпуль“ было бы большим удовольствием»
Вчера, 23:46 Комментарии3
Тренер «Ренна»: «Нам нужно быть более агрессивными против „Челси“»
Вчера, 22:40 Комментарии2
Луческу: «„Барселона“ преодолеет этот трудный период и вернется на вершину»
Вчера, 22:32 Комментарии5
Нагельсманн: «„РБ Лейпциг“ определённо хочет дать ПСЖ ощущение „финала“»
Вчера, 20:55 Комментарии6
Лопетеги: «„Краснодар“ полностью восстановился. Ожидаю очень тяжелой игры»
Вчера, 19:28 Комментарии6
Индзаги: «В матче с „Зенитом“ многое будет зависеть от нашего харахтера»
Вчера, 18:49 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:04
Должны выложиться на полную
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:10
Ференцварошу нечего не светит!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100