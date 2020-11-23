Ребров: «„Ференцварошу“ стоит выложиться на полную катушку в матче с „Юве“»

Главный тренер «Ференцвароша» поделился мыслями о предстоящей встрече с «Ювентусом» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Когда играешь на таком уровне, то явно испытываешь страх. Мы играем против «Ювентуса», однако для нас это своего рода бонус. Это отличная возможность, мы хотим сделать все возможное, чтобы представлять Венгрию и болельщиков «Ференцвароша».

Можно легко ошибаться и пропускать голы, но мы постараемся сделать все возможное, постараемся преодолеть страх.

У «Ювентуса» есть несколько лидеров. Помимо Роналду есть такие топовые игроки, как [Альваро] Мората и [Пауло] Дибала. Мы не должны сосредотачиваться только на одном игроке, они очень сильны, и мы должны верить в себя и играть в наш футбол.

Нам стоит думать о своих 11 игроках и выкладываться на полную катушку. Очевидно, что Лига чемпионов всегда сложна, ее нельзя сравнить с венгерским футболом. Посмотрим, что будет завтра, и сможем ли мы привезти очки домой.