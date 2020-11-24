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Гризманн: «Чувствую, что в первую очередь всегда критикуют меня»

сегодня, 02:48

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своих взаимоотношениях с капитаном команды Лионелем Месси, а также высказался о критике, которой подвергся после перехода в каталонскую команду.

Я хочу говорить на поле. Хочу, чтобы люди знали, что у меня нет проблем с кем-либо, и что я сфокусирован лишь на том, чтобы показывать свой максимум.

Я разговаривал с Лео, когда приехал, и он сказал мне, что разозлился, когда я отклонил первое предложение, потому что он говорил об этом трансфере публично. Однако после моего перехода он сказал, что будет рядом, и я чувствую это каждый день.

Месси знает, что я восхищаюсь им и отношусь с большим уважением.

Я принимаю критику, так как понимаю, что сейчас мы не видим лучшего Гризманна. Но я чувствую, что каждый раз, когда что-то идёт не так, в первую очередь говорят обо мне. За полтора года у меня было три тренера, это нелегко. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям в схеме и к партнёрам, а они должны привыкнуть ко мне. Кроме того, обо мне говорят и кандидаты в президенты «Барселоны». Но я не думаю, что обсуждение того, хорош ли был мой трансфер, идёт на руку как мне, так и им.

Напомним, недавно фанаты «Барселоны» набросились на машину Гризманна с криками «уважай Месси».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:56
Если бы не мазал из выгоднейших положений , то и критики бы не было.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 03:28
Все надеялись, что хоть теперь мы узнаем про грязные делишки Месси, если не про оффшоры Гризи расскажет, то хотя лбы как он гнобит одноклубников.

Но и тут слезы о том, как Гризи плохо жить вперемешку с целованием гнома в пупок.

Анонс получился типа его прошлого видео.
ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ
ЦАРЬ ПОКЕМОНОВ
сегодня в 03:14
Успел хоббиту опять подлизнуть!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:03
От критики краснеешь?
Брулин
Брулин
сегодня в 02:50
Ну ничего сверестественного он так и не сказал! Все это мы и так знали
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