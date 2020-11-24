Гризманн: «Чувствую, что в первую очередь всегда критикуют меня»

Нападающий «Барселоны» рассказал о своих взаимоотношениях с капитаном команды , а также высказался о критике, которой подвергся после перехода в каталонскую команду.

Я хочу говорить на поле. Хочу, чтобы люди знали, что у меня нет проблем с кем-либо, и что я сфокусирован лишь на том, чтобы показывать свой максимум.

Я разговаривал с Лео, когда приехал, и он сказал мне, что разозлился, когда я отклонил первое предложение, потому что он говорил об этом трансфере публично. Однако после моего перехода он сказал, что будет рядом, и я чувствую это каждый день.

Месси знает, что я восхищаюсь им и отношусь с большим уважением.

Я принимаю критику, так как понимаю, что сейчас мы не видим лучшего Гризманна. Но я чувствую, что каждый раз, когда что-то идёт не так, в первую очередь говорят обо мне. За полтора года у меня было три тренера, это нелегко. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям в схеме и к партнёрам, а они должны привыкнуть ко мне. Кроме того, обо мне говорят и кандидаты в президенты «Барселоны». Но я не думаю, что обсуждение того, хорош ли был мой трансфер, идёт на руку как мне, так и им.