ГлавнаяНовости

Ярошик: «Клубам РПЛ пора перестать считать себя фаворитами в еврокубках»

сегодня, 19:55

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик порассуждал о результатах российских команд в еврокубках.

В России очень хороший и тяжелый чемпионат. Но надо понимать, что европейские болельщики не следят за российской Премьер-Лигой, а следят лишь за матчами российских клубов в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. И когда ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» показывают неудачные результаты в Европе, то у болельщиков складывается ощущение, что чемпионат России слабый. Но я так не считаю.

В игре российских клубов мне не хватает того, что есть у клубов европейских. Европейские клубы в Лиге чемпионов и в Лиге Европы выкладываются на 150 процентов и отдают все свои силы. Да, следующие после европейских матчи в национальных первенствах даются сложнее, но что поделать? Команды стремятся показать себя на международной арене. Я не вижу такого же рвения у российских команд.

Понимаю, что российские клубы в первую очередь хотят выиграть национальный чемпионат. Но если у вас есть возможность — играйте, рубитесь и показывайте свой максимум в Европе!

Когда мне звонили журналисты из России после жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы, они говорили, что российские клубы легко выйдут из своих групп и пройдут в плей-офф. Но так легко в Европе не бывает. Команды из маленьких европейских чемпионатов особенно концентрируются на международных матчах, поэтому российские команды испытывают трудности с ними.

Российским клубам пора перестать считать себя фаворитами в европейских турнирах, а российским журналистам пора перестать об этом писать и говорить. Когда игроки постоянно об этом читают и слышат, это на них очень плохо сказывается. Что мы и видим по последним сезонам в Европе, где клубы из России выступают крайне неудачно.

Не надо чувствовать себя фаворитами, надо показывать себя в матчах. Если российские клубы начнут показывать хорошую игру, показывать результат, то в Европе все начнут уважительно относиться к российскому футболу. Статус фаворита надо заслужить.

Все новости
Ракитич: «„Севилья“ продолжала работать до конца и заслужила победу»
Сегодня, 23:42 Комментарии2
Модрич: «„Реал“ должен воспринимать матч с „Интером“ как финал ЛЧ»
Сегодня, 20:59 Комментарии6
Матип: «„Аталанта“ представляет угрозу для любой команды в Европе»
Сегодня, 19:07 Комментарии6
Конте — о матче против «Реала»: «Для нас это будет финал»
Сегодня, 16:30 Комментарии11
Каземиро: «Первая победа над „Интером“ была важна для нас»
Сегодня, 16:25 Комментарии3
Калиниченко: «У „Динамо“ есть реальный шанс обыграть „Барсу“ без Месси»
Сегодня, 16:14 Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 23:47
Какой идиот так считает совсем не понятно
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 23:00
Абсолютно все по делу сказал,добавить и нечего
andre_can
andre_can
сегодня в 21:02
а Ярошику хватит считать себя всёпонимающим!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:48
"Когда мне звонили журналисты из России после жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы, они говорили, что российские клубы легко выйдут из своих групп и пройдут в плей-офф." Хотелось бы героев знать так сказать в лицо, имена, явки, пароли. Что за журналист мог сказать, что условно "Локо" выйдет легко из группы с "Баварией" и " Атлетико", или "Краснодар" с "Челси" и "Севильей". А насчет фаворитов, то не знаю, считали ли себя таковыми вожди наших клубов в ЕК после жеребьевок, но смело могу предположить, что перед жеребьевкой, как я как-то писал, представители других клубов, участников ЕК ходили в церковь, либо к ведьмам или колдунам, дабы ниспослали милость или наворожили попадание в группу с клубом из РФПЛ.
alex074
alex074
сегодня в 20:24, ред.
Фаворитами, российские футбольные клубы, никто и не считал. Но проходящими в евровесну из своих групп называли. А клубы РПЛ дружно обкакались и перспектив очень мало.
матос
матос
сегодня в 20:24
Да наши клубы никогда не были фаворитами в евро турнирах и не будут лет 20 еще точно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:20
Будем считать их аутсайдерами.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 20:20
Иржи, рассуждения у тебя какие то детские...Да если самим себя фаворитами не считать, то кто тогда считать будет...А так Флагман Восточной Европы - как звучит))
viv
viv
сегодня в 20:10
Зенит пять лет в гостях выиграть не может.
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 20:09
И бюджет не ограничен и паредаса с малкамом да внднлем покупают почти на 100 млн-нате пожалуйста,а они в ЛЕ Андерлехт пройти не могут,да с Минском договор играют,а тут последние!!!

Сережка верим!!!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:06
Разве кто-то так считал?
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 20:06
А кто считал кроме зенита?
Они до полуфинала уже 6 год подряд выходят и в ЧР говорят с первого тура что чемпионы)))) И Брюгге сказали не заметим всякие ЭКСПЕРТЫ Аршавины-Широковы - Быстровы!!!!С них все смеются,а они продолжают тоже самое делать из года в год - в ЕВРОПЕ!!!!! Про Чемп то другой разговор,там и так все все знают.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:05
Клубам РПЛ пора...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:02
Все как обычно. После жеребьевки хорохоримся, после первых трех туров рыдаем навзрыд.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:00
Ярошик ерошит российские клубы...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:58
Какие на хрен фавориты! Только не далекий мог так считать!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:57
Так ни кто и не считает!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100