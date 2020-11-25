Куман: «Именно такую игру хочет показывать „Барселона“»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал выездную победу над киевским «Динамо» (4:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы достигли нашей цели — выйти в 1/8 финала. Мы здорово смотрелись. Команда потратила много сил. В первом тайме нам не хватало эффективности, но во втором тайме мы доминировали и показали хорошую игру. Мы можем быть довольны результатом, и мне понравилось выступление команды. Она очень старалась и прессинговала.

Именно так мы хотим выглядеть всегда. Все игроки показали спортивный голод. Молодые футболисты и все, кто сегодня играл, произвели хорошее впечатление и добились положительного результата.

Почему Гризманн не играл с первых минут? Это один из тех футболистов, который играет почти в каждом матче. Поэтому он не вышел в старте. Он выходил с первых минут в сборной. Сегодня он сыграл полчаса только из-за физического состояния.