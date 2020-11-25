Тухель: «Не собираюсь извиняться за игру ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» после победы над «РБ Лейпциг» (1:0) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал игру своей команды. ПСЖ владел мячом 38% игрового времени и нанёс вдвое меньше ударов по воротам, чем соперник.

Нам не повезло в Лейпциге (Прим. — ПСЖ проиграл 1:2), но сегодня удача в чём-то нам сопутствовала. Мы были очень сплочёнными и защищались отвержено. Всегда были единым целым. Вот почему мы победили. И я не собираюсь извиняться за это. Матч требовал от нас сесть в глубокую оборону, и мы сделали то, что требовала игра.

Сегодня было невозможно выйти из-под прессинга с мячом, и мы должны это принять. Я это принимаю. Мы хотим атаковать. Мы делали это раньше. Но иногда это просто невозможно.