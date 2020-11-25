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Тухель: «Не собираюсь извиняться за игру ПСЖ»

сегодня, 05:19
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «РБ Лейпциг» (1:0) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал игру своей команды. ПСЖ владел мячом 38% игрового времени и нанёс вдвое меньше ударов по воротам, чем соперник.

Нам не повезло в Лейпциге (Прим. — ПСЖ проиграл 1:2), но сегодня удача в чём-то нам сопутствовала. Мы были очень сплочёнными и защищались отвержено. Всегда были единым целым. Вот почему мы победили. И я не собираюсь извиняться за это. Матч требовал от нас сесть в глубокую оборону, и мы сделали то, что требовала игра.

Сегодня было невозможно выйти из-под прессинга с мячом, и мы должны это принять. Я это принимаю. Мы хотим атаковать. Мы делали это раньше. Но иногда это просто невозможно.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:35
Пока даёт результат вроде как не за что
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