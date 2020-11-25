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Мората: «Сейчас я более совершенный футболист»

сегодня, 04:23
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората дал комментарий после волевой победы над «Ференцварошем» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Испанец стал автором победного гола на 2-й компенсированной минуте 2-го тайма.

Это был трудный матч. Мы знаем, что в Лиге чемпионов все матчи сложные. Победа — вот что имеет значение. Потому что неудачный вечер в Лиге чемпионов может стоить вам вылета.

Во мне ничего не изменилось, я говорил об этом много раз. Ты учишься на протяжении всей карьеры. Сейчас я более совершенный футболист. Когда мне было 22 года, я заострял внимание только в тот момент, когда мяч был рядом. Но теперь я более сконцентрирован, каждый момент игры может стать решающим.

Сегодня у меня был ещё один момент, когда мяч попал в каркас ворот. Мне повезло с голом, но не повезло с эти моментом, так что баланс сохранился.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:19
Надо использовать каждый момент.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:05
Сам не похвалишь никто не похвалит.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 04:24
Это довольно спорно
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