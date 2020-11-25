Пирло: «Ожидал большего от игроков „Ювентуса“»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал волевую победу над «Ференцварошем» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы намеревались начать матч с другим настроем, но мы знаем, что в матчах, которые кажутся простыми на бумаге, на деле могут возникнуть трудности. Вначале мы действовали слишком поверхностно, и нам пришлось догонять.

Изначально наш прессинг не был слишком настойчивым, что вполне нормально после стольких матчей. Но важно было не оставлять пространство и не допускать контратак. Пару раз в первом тайме мы не справились с этой задачей, но потом всё стало спокойнее.

Я ожидал большего от игроков, но «Ференцварош» играл плотно. Мы должны были стараться быстрее двигать мяч, чтобы разделить их. Однако мы делали это слишком медленно, облегчая им игру в обороне.

«Ференцварош» держит высокую линию обороны, как бы приглашая атаковать их, но если не сделать этого в подходящий момент, это сыграет им на руку. Когда нам удавалось поймать момент, это почти всегда представляло опасность для их ворот.